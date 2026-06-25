Đắk Lắk triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup

Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh, với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 20-6, lực lượng công an triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại các điểm khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, 37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị cơ quan công an bắt giữ

Công an xác định, từ đầu mùa World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với 2 người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa để lấy các tài khoản tổng cá độ bóng đá. Sau đó, 2 đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược.

Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Nhóm này còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ, các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

MAI CƯỜNG