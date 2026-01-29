Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Quyền (sinh năm 1981), Nguyễn Hữu Thông (sinh năm 1976), Đoàn Sơn (sinh năm 1960, cùng trú quận Thanh Khê); Đinh Thanh Long (sinh năm 1990, trú quận Cẩm Lệ); Huỳnh Đức Cường (sinh năm 1963, trú quận Hải Châu) và Nguyễn Nhật Phùng (sinh năm 1992, trú quận Liên Chiểu).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 9-2025, Nguyễn Xuân Quyền liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram để nhận tài khoản cá cược tổng trên một trang web.

Sau đó, Quyền chia nhỏ tài khoản giao cho các đối tượng khác tổ chức cá độ nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Hữu Thông là đối tượng tích cực tham gia, tiếp tục chia tài khoản cho Trần Thanh Hưng (sinh năm 1963, trú quận Hải Châu) và nhiều người khác, đồng thời trực tiếp cá cược với số tiền lớn.

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Phương Nam (sinh năm 2003), con ruột của Nguyễn Hữu Thông, đã giúp sức cho cha trong việc thu, chi tiền thắng thua hàng tuần.

Từ các tài khoản cá cược được giao, nhiều đối tượng như Huỳnh Đức Cường, Tôn Thất Phận, Đinh Thanh Long, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Nhật Phùng, Mai Thiện Quốc… đã trực tiếp tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet nhiều lần, với số tiền trên 5 triệu đồng.

Hoạt động đánh bạc diễn ra chủ yếu vào cuối năm 2025, đầu năm 2026, tập trung vào các giải bóng đá trong nước và quốc tế; việc thanh toán thắng thua được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, cơ quan công an bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA