Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với giao dịch gần 100 tỷ đồng

Ngày 25-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch lên đến gần 100 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Các đối tượng trong đường dây tại trụ sở công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet có dấu hiệu hoạt động bất thường.

Các giao dịch diễn ra liên tục, số tiền ăn thua lớn nhưng các đối tượng không tụ tập, không gặp gỡ trực tiếp mà cư trú dàn trải tại nhiều địa bàn khác nhau như ở tỉnh Vĩnh Long, TPHCM.

Lực lượng công an dẫn giải các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình xác minh cho thấy, trong đường dây, nhiều đối tượng hoàn toàn không quen biết nhau. Mỗi người chỉ được giao phụ trách một mắt xích riêng biệt như quản lý tài khoản cá độ, nhận - chuyển tiền, trung gian thanh toán thắng thua.

Đây là phương thức tổ chức có chủ đích của các đối tượng cầm đầu, nhằm chia nhỏ hệ thống, hạn chế mối liên hệ chéo, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và tránh nguy cơ lộ toàn bộ đường dây nếu một đối tượng bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Văn Huế. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Qua bóc tách hệ thống, lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính là Lê Tấn Tài (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Huế (sinh năm 1968). Hai đối tượng này trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master) phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng.

Lực lượng chức năng làm việc với Lê Tấn Tài. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, dựng sơ đồ tổ chức và đánh giá kỹ lưỡng từng đối tượng, từng địa bàn, Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan trong đường dây.

Cơ quan điều tra triển khai phương án đấu tranh, triệt phá đường dây cá độ

Hiện công tác điều tra đang được mở rộng, làm rõ các nhánh liên quan, các đối tượng tham gia trong hệ thống cá độ.

DƯƠNG QUANG