Đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, du khách vui xuân đón tết

Ngày 10-1, Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM tổ chức lễ phát động ra quân an toàn giao thông năm 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai” và phát động cao điểm đảm bảo trật tự giao thông Tết Nguyên đán 2025. Dự có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.