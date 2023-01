Đảm bảo cấp nước an toàn dịp Tết Nguyên đán 2023

Đặc biệt, không để xảy ra sự cố lớn gây yếu, thiếu nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước. SAWACO tiếp tục triển khai kế hoạch cấp nước an toàn, chuẩn bị giải pháp sẵn sàng ứng phó với các sự cố trên mạng lưới, trên tuyến ống chuyển tải, chuẩn bị nguồn dự phòng cũng như kiểm soát chất lượng nước trên mạng.

Chuẩn bị mọi nguồn lực để cấp nước 24/7

SAWACO đã ban hành kế hoạch đảm bảo cấp nước trong dịp tết, mùa khô năm 2023. Theo đó, trong những ngày lễ, tết và ngày nghỉ, SAWACO bố trí lịch trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các sự cố trên hệ thống cấp nước thành phố. SAWACO cũng tập trung giải quyết, không để thiếu nước nghiêm trọng tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước nhưng áp lực nước yếu. Ưu tiên biện pháp dự phòng cho các cơ sở và địa bàn trọng yếu.

Ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, cho biết thêm, SAWACO tiếp tục triển khai kế hoạch cấp nước an toàn. Cụ thể, chuẩn bị giải pháp sẵn sàng ứng phó với các sự cố trên mạng lưới. Đặc biệt là sự cố trên các tuyến ống chuyển tải chính, chuẩn bị nguồn dự phòng từ các nguồn nước khác, kiểm soát chất lượng nước trên mạng. Các nhà máy, trạm cấp nước luôn sẵn sàng vận hành với công suất tối đa theo yêu cầu của SAWACO; đồng thời phối hợp với ngành điện lực nhằm đảm bảo nguồn điện cấp cho các nhà máy nước vận hành liên tục.

SAWACO cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để đảm bảo chất lượng nước nguồn tại trạm bơm nước thô và nhà máy xử lý nước. Đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quy định. Song song đó, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ các vật tư, hóa chất, thiết bị dự phòng, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, đặc biệt tập trung tại các trạm bơm, các nhà máy xử lý và tuyến ống truyền tải.

Ông Trần Kim Thạch, Trưởng phòng Quản lý chất lượng nước SAWACO, chia sẻ, SAWACO còn chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn như điều phối công suất cấp nước của các nhà máy nước phù hợp. Chủ động phối hợp với đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An để vận hành xả nước đẩy mặn khi có hiện tượng xâm nhập mặn xảy ra trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Đơn vị cũng sẵn sàng vận hành các trạm cấp nước dự phòng, các giải pháp cấp nước tạm thời.

SAWACO cũng đề nghị các đơn vị quản lý mạng chủ động kiểm tra, rà soát tình hình mạng lưới cấp nước trong phạm vi trách nhiệm quản lý của đơn vị; lập phương án và kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục trong dịp tết, mùa khô năm 2023. Bên cạnh đó, có phương án điều phối mạng lưới phù hợp như tiến hành các biện pháp điều tiết lượng nước nhằm tăng áp lực và lưu lượng cho các khu vực nước yếu, thiếu, nhất là khu vực cuối nguồn.

Kiểm tra chất lượng nước hàng giờ

Ông Bùi Thanh Giang nhấn mạnh, phát triển hệ thống cấp nước, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn đến mọi người dân TPHCM và nâng cao chất lượng nước là yêu cầu tất yếu của ngành cấp nước thành phố hiện nay. Theo đó, chất lượng nước từ các nhà máy do SAWACO quản lý cung cấp đến người dân đạt quy chuẩn 01-1:2018 do Bộ Y tế ban hành. Nhằm đảm bảo cấp nước an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, SAWACO đã đầu tư phòng thí nghiệm nước sạch đạt chuẩn quốc tế về phòng thí nghiệm và kết quả phân tích được công nhận trên phạm vi toàn thế giới (chuẩn ISO 17025). Từ đó đáp ứng được nhu cầu của hầu hết khách hàng sử dụng tại mọi thời điểm.

Dù hệ thống cấp nước đều đáp ứng quy chuẩn có thể dùng ăn uống trực tiếp tại vòi, nhưng SAWACO khuyến cáo khách hàng không dùng nước uống trực tiếp tại vòi. Theo ông Trần Kim Thạch, nguyên do mạng lưới cấp nước tại thành phố rộng lớn, nên còn đâu đó một số vị trí clo khử trùng chưa đảm bảo. Chưa kể, đa phần ở nhà khách hàng đều có bồn chứa nước, nên có thể xảy ra tái nhiễm khuẩn ở các bồn chứa nước này.

Ông Thạch cũng cho biết, các nhà máy nước đã được trang bị hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu tự động (SCADA). Hệ thống giám sát, theo dõi chất lượng nước tự động giúp công tác quản lý vận hành thuận lợi, giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất.

Theo ông Thạch, trong vận hành nguồn nước, do nước sông chạy qua nhiều khu vực nên khả năng ô nhiễm cao. Do đó, từ phía đầu nguồn, SAWACO đã trang bị hệ thống giám sát chất lượng nước online, nếu có biến động đột ngột đơn vị sẽ có ngay giải pháp để ứng phó. Ngoài ra, tại các nhà máy đều có hệ thống giám sát online đánh giá hiệu quả từng công đoạn và kịp thời xử lý nếu có phát sinh vấn đề ngoài chỉ tiêu.

“SAWACO cũng thực hiện giám sát online chất lượng nước trước khi hòa vào mạng lưới, đồng thời trên mạng lưới cấp nước, SAWACO cũng gắn hơn 10 điểm giám sát chất lượng nước online. Qua đó, khi có biến động sẽ cảnh báo ngay đến khách hàng”, ông Trần Kim Thạch khẳng định.