Để hạn chế tối đa các tác động đến hoạt động của hệ thống cấp nước tại TPHCM, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn cho người dân.

Nhiều thách thức do biến đổi khí hậu

Theo đánh giá của các chuyên gia, khả năng lượng mưa trong mùa mưa của năm 2023 sẽ không bằng trung bình các năm trước; đồng thời vào mùa khô sẽ nắng nóng, dẫn đến khả năng thiếu hụt dòng chảy trên các lưu vực sông. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn vào mùa khô năm 2024 sẽ ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, giảng viên cao cấp khoa Đô thị học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, cho biết, 96% nguồn nước thô của hệ thống cấp nước thành phố khai thác từ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Trong khi đó, TPHCM đang nằm ở cuối lưu vực sông nên việc kiểm soát vấn đề nguồn nước cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nước.

Theo đó, độ mặn ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai tới ngưỡng dưới 200mg/lít, nhiều thời điểm độ mặn vượt ngưỡng diễn ra từ 1-2 giờ. TS Võ Kim Cương, nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TPHCM, nhận định, dân số hiện nay của TPHCM đông và sẽ còn gia tăng nhanh hơn nữa. Do đó, sự ảnh hưởng của BĐKH gây áp lực lên nguồn nước cung cấp cho người dân.

Vì vậy, TPHCM cần có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho người dân. Để đảm bảo an toàn cho nguồn nước, theo các chuyên gia, nếu nguồn nước mặt bị ô nhiễm, xâm nhập mặn thì rất cần có các hồ, bể chứa dự trữ nước để điều hòa khan hiếm. Ngoài ra cần có các chế tài đủ mạnh với hành vi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Hiện nay, SAWACO là đơn vị cung ứng nước sạch cho hộ gia đình, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp và các hoạt động dân sinh khác ở TPHCM. Với tình hình phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay thì việc cung ứng nước sạch đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của phát triển, nhưng vẫn tiềm ẩn những thách thức, đặc biệt là tình hình BĐKH, nước biển dâng, hạn hán, gia tăng dân số nhanh…

Ngành nước thành phố hiện đang đối mặt với nhiều thách thức do BĐKH, thiếu hồ trữ nước thô, bể trung gian chứa nước sạch, tình trạng xâm nhập mặn, khai thác nước ngầm quá mức. Tuy nhiên, SAWACO đã chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ SAWACO nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/ĐU ngày 22-3-2021 về “Đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh”, nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Chủ động triển khai giải pháp ứng phó

Theo kịch bản dự báo, hiện tượng El Nino tác động trực tiếp đến Việt Nam (trong đó có TPHCM) từ nay đến hết tháng 5-2024. Ông Trần Kim Thạch, Trưởng phòng Quản lý chất lượng nước SAWACO, cho biết, để hạn chế tối đa tác động của BĐKH đến hoạt động của hệ thống cấp nước tại TPHCM, cấp nước đảm bảo an toàn, liên tục cho hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân thành phố, SAWACO đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó với tình trạng El Nino.

Cụ thể, SAWACO phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý các hồ chứa đầu nguồn lên kế hoạch vận hành tài nguyên nước một cách hợp lý nhất. Rà soát, cập nhật các phương án ứng phó với sự cố liên quan đến nhiễm mặn, chuẩn bị các phương án để điều tiết hệ thống cấp nước khi cần thiết. Trong trường hợp độ mặn vượt ngưỡng cho phép dẫn đến phải dừng khai thác nước ở một/cụm nhà máy nước, SAWACO sẽ tiến hành điều tiết nguồn nước từ cụm nhà máy khác, tăng công suất vận hành của trạm cấp nước dùng nước ngầm đảm bảo cấp nước an toàn liên tục.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, SAWACO đã triển khai diễn tập để cán bộ, công nhân viên thuần thục các phương án ứng phó với sự cố, BĐKH. Theo đó, SAWACO đã triển khai chương trình “cấp nước an toàn” sâu rộng toàn tổng công ty thông qua các hình thức: diễn tập phương án cấp nước đã xây dựng như điều tiết an toàn cấp nước cho các cụm khu vực khi có sự cố xảy ra; tổ chức các hội thảo chuyên đề tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài nước.

SAWACO cũng triển khai lắp đặt các thiết bị giám sát chất lượng nước trực tuyến (online) cho những chỉ tiêu đặc trưng dễ biến động tại nguồn nước, các nhà máy nước và mạng lưới cấp nước như: độ đục, pH, chlor dư, thiết bị giám sát định tính về độc chất có trong nguồn nước, tổng hữu cơ trong nước...

Từ đó, đưa ra các giới hạn cảnh báo để có các phương án ứng phó kịp thời khi nguồn nước bị biến động, đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp luôn ổn định và đạt theo quy định. SAWACO không ngừng kiểm soát hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch tại các nhà máy nước thông qua các ứng dụng công nghệ SCADA, tự động hóa các công đoạn sản xuất, giám sát online chất lượng nước trên từng công đoạn xử lý, sử dụng năng lượng và hóa chất tối ưu trong sản xuất và cung cấp nước.

Bên cạnh đó, SAWACO đã chỉ đạo triển khai các thủ tục để chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy nước Kênh Đông II (công suất 250.000m³/ngày) và Nhà máy nước Thủ Đức IV (công suất 300.000m³/ngày) nhằm nâng cao công suất phát nước phục vụ nhu cầu phát triển thành phố. Đây cũng là kế hoạch giúp bổ sung nguồn nước dự phòng sẵn sàng bổ trợ cho hệ thống cấp nước theo các kịch bản BĐKH, mất nước do sự cố... trong tương lai.