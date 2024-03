Oscar 2024: Oppenheimer thắng tuyệt đối

Chiến thắng xứng đáng

Lễ trao giải Oscar 2024 như thường lệ diễn ra tại Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles. Năm nay sự kiện được tổ chức sớm hơn 1 giờ.

Đoàn phim "Oppenheimer" nhận Giải Phim hay nhất. Ảnh: GETTY IMAGES

Với 13 đề cử Oscar, chiến thắng vang dội tại Oscar 2024 của Oppenheimer là điều đã được dự báo. Bộ phim tiểu sử về "cha đẻ" bom nguyên tử đã giành tổng cộng 7 chiến thắng ở hầu hết các hạng mục quan trọng.

Tác phẩm là cái tên cuối cùng được xướng trên sân khấu Oscar 2024, cũng là hạng mục trao giải quan trọng nhất - Phim hay nhất.

Christopher Nolan và Cillian Murphy chia sẻ niềm vui chiến thắng. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhà sản xuất Emma Thomas thừa nhận, Giải Phim hay nhất là một giấc mơ đã thành hiện thực. Bà cũng không quên ca ngợi tài năng đạo diễn, cũng là chồng mình: "Anh ấy thật xuất sắc. Anh ấy thật độc đáo", đồng thời cảm ơn đoàn phim, dàn diễn viên vì sự hợp tác quan trọng của họ trong quá trình thực hiện bộ phim.

Steven Spielberg trao Giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Christopher Nolan. Ảnh: REUTERS

Christopher Nolan cuối cùng cũng có tượng vàng Oscar đầu tiên hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, sau lần đề cử với Dunkirk (2018).

Trong bài phát biểu của mình, ông không quên cảm ơn vợ, nhà sản xuất của phim và cả các con. Ông cũng nhấn mạnh, phim ảnh là cả thế giới đối với ông.

Cillian Murphy nhận tượng vàng Oscar. Ảnh: REUTERS

Cillian Murphy cũng có tượng vàng Oscar đầu tiên ngay trong lần đầu được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc nhất.

"Tôi là một người đàn ông Ireland vô cùng tự hào khi đứng ở đây tối nay", nam diễn viên chia sẻ. Anh muốn dành chiến thắng của mình cho "những người xây dựng hòa bình ở khắp mọi nơi"; đồng thời không quên cảm ơn các diễn viên và thành viên đoàn làm phim.

Đáng chú ý, bộ đôi đạo diễn - diễn viên này đã có sự hợp tác lâu dài, thành công vang dội từ Batman Begins (2005), Inception (2010) hay Dunkirk (2017).

Oppenheimer cũng mang về tượng vàng Oscar đầu tiên cho Robert Downey Jr. hạng mục Nam phụ xuất sắc. Trên sân khấu, nam diễn viên không quên cảm ơn tuổi thơ khủng khiếp của mình, Viện Hàn lâm cũng như vợ anh - Susan Downey. Vai diễn trong Oppenheimer của Robert Downey Jr. được ca ngợi là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tài tử này.

Robert Downey Jr. nhận Giải Nam phụ xuất sắc nhất. Ảnh: GETTY IMAGES

Oppenheimer còn nhận thêm các giải: Quay phim hay nhất, Dựng phim hay nhất, Nhạc phim gốc hay nhất.

Poor Things cũng có phần mở màn lễ trao giải đầy ngọt ngào khi liên tục được xướng tên ở 3 hạng mục khác nhau, gồm: Thiết kế trang phục xuất sắc, Làm tóc và trang điểm xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc. Đặc biệt, Emma Stone cũng khép lại một đêm trao giải thành công cho Poor Things ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Đây là lần thứ 2 Emma Stone thắng tượng vàng Oscar, sau vai diễn đầu tiên trong La La Land (2017). Trong Poor Things, cô vào vai một người phụ nữ nhưng lại giống một đứa trẻ sau khi được một giáo sư điên khùng sử dụng bộ não đứa con chưa ra đời của cô để hồi sinh. Bộ phim kỳ lạ này đã nhận được tổng cộng 11 đề cử năm nay.

Trong đêm trao giải Oscar 2024 (giờ địa phương), hạng mục đầu tiên được xướng là Nữ diễn viên phụ xuất sắc, thuộc về ngôi sao da màu Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers. Trong lần đầu được đề cử, cô đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ với một màn trình diễn "đau lòng" khi người con trai của mình qua đời.

Da'Vine Joy Randolph nhận giải Nữ phụ xuất sắc. Ảnh: AP

Trong 2 giải dành cho kịch bản, Anatomy of a Fall thắng Giải Kịch bản gốc hay nhất, còn hạng mục Kịch bản chuyển thể hay nhất gọi tên American Fiction.

Arthur Harari và Justine Triet nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc với "Anatomy of a Fall". Ảnh: AP

Năm nay, bộ phim The Zone of Interest tới từ điện ảnh Vương quốc Anh ngoài Giải Phim quốc tế xuất sắc nhất còn nhận thêm cú đúp Âm thanh hay nhất.

The Boy and the Heron nhận Giải Phim hoạt hình hay nhất trong khi một số phim nổi bật trong danh sách đề cử như: Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives... đều ra về tay trắng.

Đêm trao giải nhiều màu sắc

Trên sân khấu lễ trao giải, khán giả đã rất “sốc” khi cựu rapper, nam diễn viên John Cena xuất hiện gần như khỏa thân. Anh chỉ che chắn phần nhạy cảm của mình bằng một tấm bìa có dòng chữ costume design.

Nam diễn viên cũng chính là người được mời lên công bố hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc và giải thưởng đã thuộc về Poor Things. Màn đối đáp giữa anh và MC Jimmy Kimmel đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Jimmy Kimmel và John Cena - người gần như khỏa thân trên sân khấu. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, theo CNN, Cena đã không thực sự khỏa thân và được tính toán rất kỹ để không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, tránh vi phạm những quy định của Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission - FCC).

Trong phần mở đầu chương trình, Lễ trao giải Oscar 2024 đã mang đến không khí sôi động bằng một đoạn video hài hước, với sự góp mặt của ngôi sao Margot Robbie.

Jimmy Kimmel mở màn đêm trao giải. Ảnh: REUTERS

Jimmy Kimmel - người dẫn chương trình chính của sự kiện bước lên sân khấu và giới thiệu những người nhận đề cử như Christopher Nolan, Robert Downey Jr., Margot Robbie, Emma Stone.

Khi Jimmy Kimmel khen diễn xuất của chú chó Messi trong Anatomy of a Fall, ống kính máy quay lập tức hướng vào Messi ở bên dưới khán phòng cùng chủ nhân của mình.

Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều lễ trao giải Oscar trước đây, không ngạc nhiên khi phần độc thoại mở màn của Jimmy Kimmel nhận nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Chú chó Messi trên hàng ghế khán giả. Ảnh: GETTY IMAGES

Sân khấu lễ trao giải cũng được thay đổi không khí với các phần trình diễn đặc sắc các ca khúc có tên trong đề cử Oscar năm nay.

Billie Eilish và anh ruột - nghệ sĩ Finneas lên sân khấu đầu tiên để trình bày bài hát What Was I Made For? - đề cử Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc trong phim Barbie.

It Never Went Away - đề cử Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc trong American Symphony được trình bày bởi giọng ca người Mỹ Jon Batiste. Chỉ riêng phần dạo đầu bằng piano đã khiến cả khán phòng cảm động. Sau đó, Batiste - người từng giành Giải Grammy chia sẻ lý do vì sao bài hát lại được đề cử. Billie Eilish - người được đề cử trong hạng mục này đã vỗ tay nhiệt tình cho Batiste.

Ryan Gosling cũng mang lên sân khấu phần trình diễn ca khúc I'm Just Ken - nhạc phim Barbie.

Hình ảnh cảm động tưởng nhớ các ngôi sao đã mất năm qua. Ảnh: REUTERS

Ngoài những khoảnh khắc sôi động, như thường lệ, mỗi năm sân khấu Oscar luôn dành những giây phút tĩnh lặng để tưởng nhớ những ngôi sao đã qua đời năm qua.

Năm qua, làng điện ảnh thế giới đã phải nói lời từ biệt các tên tuổi: Andre Braugher, Bill Lee, Matthew Perry, Tina Turner, Glenda Jackson, Michael Gambon, Carl Weathers, Matthew Perry, William Friedkin, Robbie Robertson, Lee Sun-kyun...

Tên và hình ảnh của họ xuất hiện trên sân khấu khi các vũ công cùng hai cha con Andrea Bocelli và Matteo trình diễn ca khúc Time to Say Goodbye.

Thảm đỏ lễ trao giải năm nay cũng tiếp tục chứng kiến màn khoe sắc với nhiều trang phục lộng lẫy, thậm chí độc lạ của các ngôi sao. Có thể kể đến vài cái tên nổi bật như: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Margot Robbie, Emma Stone, Emily Blunt, Hailee Steinfeld, Rosamund Pike...

Rosamund Pike. Ảnh: AP

Hailee Steinfeld. Ảnh: GETTY IMAGES

Emily Blunt và John Krasinski. Ảnh: AP

Colman Domingo. Ảnh: GETTY IMAGES

Cynthia Erivo. Ảnh: GETTY IMAGES

Ariana Grande. Ảnh: GETTY IMAGES

Margot Robbie. Ảnh: GETTY IMAGES

DANH SÁCH CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI OSCAR 2023 Phim hay nhất: Oppenheimer Nam chính xuất sắc: Cillian Murphy (Oppenheimer) Nữ chính xuất sắc: Emma Stone (Poor Things) Nam phụ xuất sắc: Robert Downey Jr (Oppenheimer) Nữ phụ xuất sắc: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) Đạo diễn xuất sắc: Christopher Nolan (Oppenheimer) Phim quốc tế hay nhất: The Zone of Interest (Vương quốc Anh) Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron Phim tài liệu hay nhất: 20 Days in Mariupol Kịch bản gốc hay nhất: Anatomy of a Fall Kịch bản chuyển thể hay nhất: American Fiction Quay phim hay nhất: Oppenheimer Dựng phim hay nhất: Oppenheimer Thiết kế trang phục xuất sắc: Poor Things Làm tóc và trang điểm xuất sắc: Poor Things Âm thanh hay nhất: The Zone of Interest Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Godzilla Minus One Thiết kế sản xuất xuất sắc: Poor Things Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất: What Was I Made For? - Barbie Nhạc phim gốc hay nhất: Oppenheimer Phim ngắn người đóng hay nhất: The Wonderful Story of Henry Sugar Phim hoạt hình ngắn hay nhất: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Last Repair Shop

HẢI DUY