Đảng cùng nhân dân với một khát vọng Việt Nam phát triển

94 năm cũng là thời gian thử thách, trải nghiệm và khẳng định mục tiêu, con đường đúng đắn: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hướng về phía trước, mùa Xuân Giáp Thìn này, chúng ta tiếp tục quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa với dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; một xã hội do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Khát vọng đó nhất quyết không phải là từ chủ quan, duy ý chí mà là dựa vào bản lĩnh của một Đảng 94 năm trưởng thành, dựa vào một dân tộc anh hùng, đầy lòng quả cảm và trí thông minh đã được rèn luyện qua nhiều cơn bão táp của thời cuộc.

Đảng cùng dân tộc mang sang chặng đường phát triển tiếp theo những gì? Đó là khí thế mới của sự phát triển trong muôn vàn khó khăn. Tuy có thời cơ, thuận lợi, nhưng chúng ta đang sống trong không gian đầy bất trắc, khó lường cả ở trong nước và trên thế giới: những nguy cơ bất ổn về biến đổi khí hậu, môi trường tự nhiên, dịch bệnh, của những xung đột với những biểu hiện mâu thuẫn giữa con người với con người, quốc gia với quốc gia, không ai chịu ai. Đi lên trong hoàn cảnh đó, Đảng và dân tộc ta cần bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng chấp nhận thử thách để phát triển.

Đó là cần nạp thêm năng lượng mới từ cuộc sống. Kinh nghiệm 94 năm là vô cùng quý báu nhưng chưa đủ. Cần thêm trí tuệ mới để đưa vào từng bước đi cho thật bền vững, nhất là trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Muốn giữ vững được chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường thì phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển.

Đó là từ trải nghiệm của những năm đổi mới, Đảng và dân tộc tiếp tục coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Đó là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi vì, như 94 năm đã cho thấy rằng, sự lãnh đạo đúng đắn Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đảng nhất quyết gạt bỏ mọi trở lực trên con đường phát triển của dân tộc, mà một trong những lực cản lớn là chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đó là kế thừa thành quả những năm đổi mới, cần chú trọng hơn nữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại; mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao vốn đã có. Phải tiếp tục phát huy tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; có nhiều sáng kiến, đề xuất và chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN, tổ chức Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác.

94 năm đã qua, Đảng và nhân dân ta có chủ nghĩa Mác - Lênin, có lãnh tụ anh minh là Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt đi lên. Người đã đi xa 55 năm nay nhưng tư tưởng của Người vẫn còn soi sáng con đường phát triển của dân tộc, trở thành niềm cảm hứng và khát vọng sánh vai các cường quốc năm châu. Niềm cảm hứng và khát vọng đó đang cùng Đảng và nhân dân Việt Nam biến thành sức mạnh đưa Việt Nam tiến bước mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đạt được những giá trị quý báu trong sự nghiệp giải phóng con người. Và tất cả những điều này, có thể nói, đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rất rõ trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

