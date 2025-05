Đạo diễn bị cấm làm phim 15 năm thắng Cành cọ vàng

"It Was Just An Accident", bộ phim của đạo diễn Iran Jafar Panahi - người từng bị Chính phủ Tehran cấm làm phim suốt 15 năm đã giành giải thưởng cao nhất - Cành cọ vàng tại Lễ bế mạc LHP Cannes 2025, vào rạng sáng 25-5 (giờ Việt Nam).

Đạo diễn Jafar Panahi trên sân khấu nhận giải. Ảnh: GETTY IMAGES

Với chiến thắng này, Panahi đã trở thành một trong số ít những nhà làm phim đoạt giải thưởng lớn nhất tại cả 3 LHP danh giá nhất châu Âu: Sư tử vàng tại Venice với The Circle năm 2000, Gấu vàng tại Berlin với Taxi năm 2015, và giờ là Cành cọ vàng tại Cannes.

Trong lịch sử điện ảnh, trước đó mới chỉ có 3 người làm được điều này, gồm các đạo diễn: Henri-Georges Clouzot, Michelangelo Antonioni và Robert Altman.

Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn 64 tuổi - người lần cuối dự Cannes trực tiếp vào năm 2003 đã dành tặng phần thưởng này cho toàn thể người dân Iran.

Panahi cho biết, ông sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ngày đầu tiên tham dự LHP năm nay và được xem bộ phim cùng khán giả sau bao năm chờ đợi. “Từng giây phút đều khiến tôi xúc động”, ông nhấn mạnh.

It Was Just An Accident kể câu chuyện về một chủ garage bắt cóc một người đàn ông cụt chân – kẻ có ngoại hình giống người từng tra tấn anh trong tù rồi buộc phải đối mặt với quyết định sống còn về số phận của người đó. Đây là phim Iran thứ 2 từng giành Cành cọ vàng, sau Taste of Cherry của Abbas Kiarostami vào năm 1997.

Ông có đủ bộ sưu tập 3 giải thưởng cao nhất tại 3 LHP danh giá nhất toàn cầu. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche phát biểu khi trao giải cho It Was Just An Accident: “Nghệ thuật khơi dậy năng lượng sáng tạo sâu sắc và sống động nhất trong chúng ta – một sức mạnh có thể biến bóng tối thành sự tha thứ, hy vọng và khởi đầu mới”.

Lễ trao giải khép lại một cách suôn sẻ, không có bất cứ trục trặc nào sau sự cố mất điện kéo dài vài giờ tại khu vực Cannes trước đó trong ngày.

Giải thưởng Grand Prix – giải quan trọng thứ 2 sau Cành cọ vàng được trao cho Sentimental Value của đạo diễn nổi tiếng Joachim Trier.

Đạo diễn Joachim Trier nhận giải Grand Prix với "Sentimental Value". Ảnh: AFP

Giải thưởng của ban giám khảo được chia đều giữa 2 tác phẩm: bộ phim gia đình đa thế hệ Sound of Falling của đạo diễn Đức Mascha Schilinski và Sirat – câu chuyện về một người cha cùng con trai dấn bước vào sa mạc Morocco – của đạo diễn Pháp - Tây Ban Nha Oliver Laxe.

Bộ phim Brazil The Secret Agent giành 2 giải thưởng: Nam diễn viên xuất sắc cho Wagner Moura và Đạo diễn xuất sắc cho Kleber Mendonça Filho.

“Tôi đang uống champagne ăn mừng chiến thắng của Moura thì lại được gọi tên” đạo diễn hào hứng chia sẻ khi quay lại sân khấu nhận giải của chính mình – trong lúc Moura vắng mặt.

Kleber Mendonça Filho nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với "The Secret Agent". Ảnh: EPA

Diễn viên mới Nadia Melliti giành Nữ diễn viên xuất sắc với The Little Sister – một câu chuyện trưởng thành mang đề tài đồng tính, xoay quanh con gái của gia đình nhập cư Algeria tại Paris.

Hai anh em nhà Dardenne đến từ Bỉ – những người hiếm hoi từng 2 lần đoạt Cành cọ vàng – lần này được vinh danh với giải Kịch bản xuất sắc cho phim Young Mothers.

Ngoài ra, còn phải kể đến giải thưởng đặc biệt dành cho bộ phim Resurrection, của đạo diễn Trung Quốc Bi Gan. Giải phim đầu tay xuất sắc nhất năm nay vinh danh The President’s Cake, của đạo diễn Iraq - Hassan Hadi.

Nadia Melliti nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong "La Petite Dernière" (The Little Sister). Ảnh: AFP

Ngoài hạng mục tranh giải chính, Cannes 2025 còn có một số tác phẩm nổi bật khi đạo diễn Spike Lee mang đến bộ phim Highest 2 Lowest với sự góp mặt của Denzel Washington, trong khi Tom Cruise cũng xuất hiện để quảng bá cho phần phim được cho là cuối cùng trong loạt Nhiệm vụ bất khả thi: Hồi kết.

Denzel Washington chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng đã được trao tặng một Cành cọ vàng danh dự bất ngờ vào tối thứ Hai (19-5).

Robert De Niro cũng nhận Cành cọ vàng danh dự – nhưng được công bố từ trước tại Lễ khai mạc hôm 13-5.

Danh sách giải thưởng chính Cannes 2025:

Cành cọ vàng: "It Was Just an Accident" – đạo diễn Jafar Panahi

Giải Grand Prix: "Sentimental Value" – đạo diễn Joachim Trier

Đạo diễn xuất sắc nhất: Kleber Mendonça Filho – phim "The Secret Agent"

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Wagner Moura – phim "The Secret Agent"

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Nadia Melliti – phim "Little Sister"

Kịch bản xuất sắc nhất: "Young Mothers" – Jean-Pierre & Luc Dardenne

Giải thưởng của Ban giám khảo: "Sirat" – đạo diễn Olivier Laxe và "Sound of Falling" – đạo diễn Mascha Schilinski

Giải đặc biệt: "Resurrection" – đạo diễn Bi Gan

Camera d’Or: "The President’s Cake" – đạo diễn Hasan Hadi

HẢI DUY