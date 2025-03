Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường không lạm dụng “dọa ma” khán giả

Đoàn phim Âm dương lộ vừa tổ chức buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chi tiết về dự án vào chiều 19-3 tại TPHCM.

Sự kiện có sự tham gia của các thành viên ê-kíp đoàn phim: nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, các diễn viên: NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ Minh Hoàng, diễn viên Bạch Công Khanh, Lan Thy, Tuấn Dũng, Lê Khâm… NSƯT Đại Nghĩa vắng mặt vì bận lịch trình riêng.

Đoàn phim Âm dương lộ gặp gỡ và giao lưu với báo chí. Ảnh: Mega GS

Nam đạo diễn cho biết anh chọn đề tài xe cứu thương vì nó mang nhiều yếu tố tâm linh. Câu chuyện trong phim cũng được chắt lọc sau khi ê-kíp nghiên cứu, tham khảo từ chính những người đang làm nghề này ngoài đời.

Anh cho biết, đối với thể loại phim kinh dị bắt buộc phải có những màn jump scare (hù dọa bất ngờ) dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bộ phim bản thân anh không lạm dụng, mà có sự chọn lọc, tiết chế vừa đủ để tạo cho khán giả khi đến rạp sẽ có chút giật mình hay rùng rợn.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường dành nhiều tâm huyết cho dự án lần này. Ảnh: Mega GS

Bên cạnh yếu tố tâm linh, bộ phim còn đề cao giá trị tình cảm gia đình. Nghệ sĩ Minh Hoàng đặc biệt ấn tượng khi phim lồng ghép khéo léo câu chuyện về tình cảm gia đình, cha con, tạo nên chiều sâu cảm xúc.

Cặp đôi diễn viên chính của Âm dương lộ: Bạch Công Khanh và Lan Thy. Ảnh: Mega GS

Nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên tiết lộ, Âm dương lộ là dự án khiến chị lo lắng nhất về sức khỏe và an toàn của ê-kíp. Trong quá trình quay, chị liên tục theo sát tình hình và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Thậm chí, chị chấp nhận để đoàn phim về lại Sài Gòn, cho phép sử dụng diễn viên đóng thế, thuê xe kéo hoặc ghi hình trong phim trường để đảm bảo an toàn.

Phim nghiêng về yếu tố tâm linh và truyền tải nhiều câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình, cha con. Ảnh: Mega GS

Âm dương lộ xoay quanh câu chuyện của một cử nhân thất nghiệp, vì mưu sinh mà lén cha mình chở một thi thể nữ về Măng Đen giữa đêm khuya. Trên hành trình, anh đối mặt với thế giới siêu nhiên đầy bí ẩn, một cô gái khiến anh rung động và một sự thật kinh hoàng gắn liền với chiếc xe cứu thương anh đang lái.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên: Bạch Công Khanh, Lan Thy, nghệ sĩ Minh Hoàng, NSƯT Đại Nghĩa, NSƯT Hạnh Thúy, Tuấn Dũng, Tiêu Minh Phụng…

Âm dương lộ sẽ có các suất chiếu đặc biệt từ 18 giờ ngày 26-3 và cả ngày 27-3 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 28-3.

VĂN TUẤN