Đấu tranh, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng

Trong quý III, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc, Công an TPHCM tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng để định hướng, ổn định tình hình tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, dư luận xã hội; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng tư tưởng cán bộ chiến sĩ, dư luận xã hội.

Với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo 35, Công an TPHCM đã phối hợp các sở, ban, ngành của thành phố đăng tải 2.789 bài, 60 video clip, 24.545 lượt chia sẻ; 416 bài phản bác. Nội dung đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động; tuyên truyền, lan tỏa nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân; phát động và thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 gắn các đợt phát động thi đua cao điểm…

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Đặc biệt là việc thực hiện Đề án số 2 của Bộ Công an; chương trình hành động của Công an TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong lực lượng Công an TPHCM.

Đặc biệt, phát huy tuyên truyền nhanh trên không gian mạng, đảm bảo yêu cầu pháp luật, quy định của ngành đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và tư tưởng của cán bộ chiến sĩ.