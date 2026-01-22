Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là động lực tăng trưởng mới và trụ cột của sức mạnh mềm quốc gia, giúp định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trình bày tham luận tại đại hội, chiều 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trình bày tham luận “Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, văn hóa là hồn cốt, bản sắc và là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt hành trình phát triển của dân tộc, tạo nên bản lĩnh Việt Nam trước mọi biến động lịch sử. Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa không "đi sau" mà tiến cùng, đồng hành cùng kinh tế, chính trị, xã hội; trở thành động lực và trụ cột cấu trúc của năng lực phát triển quốc gia.

Để biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, người đứng đầu ngành VH-TT-DL nhận định, văn hóa cần được coi là một trong những trụ cột cấu trúc của năng lực phát triển quốc gia, đặt trong mối quan hệ hài hòa với kinh tế, quốc phòng và đối ngoại; cần chú trọng xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam làm nền tảng để khơi dậy khát vọng phát triển và năng lực sáng tạo của toàn dân tộc; xử lý hài hòa các mối quan hệ cốt lõi: truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát triển, đặc biệt là giữa đời sống thực và không gian số để văn hóa thích ứng với thời đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng đề xuất 6 nhóm giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa nguồn lực văn hóa. Trong đó, hoàn thiện thể chế và chính sách được xem như điều kiện tiên quyết để giải phóng nguồn lực văn hóa, biến các tiềm năng tĩnh thành năng lực phát triển động.

“Đầu tư cho văn hóa phải được coi là đầu tư phát triển; tập trung huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là động lực tăng trưởng mới và trụ cột của sức mạnh mềm quốc gia, giúp định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ toàn cầu”, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL bình luận.

Các nhóm giải pháp tiếp theo là đẩy mạnh chuyển đổi số (xây dựng dữ liệu văn hóa quốc gia, số hóa di sản, bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng) và chủ động hội nhập quốc tế (sử dụng văn hóa như nội dung trung tâm của "câu chuyện Việt Nam" để tăng cường sức mạnh “mềm” và truyền thông quốc gia ra thế giới).

Bàn về giải phóng nguồn lực văn hóa thông qua thể chế - nhiệm vụ đột phá và là điều kiện tiên quyết để biến các tiềm năng tĩnh thành năng lực phát triển động trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ giữa chính sách văn hóa với các lĩnh vực khác như kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, sự đứt gãy hoặc thiếu đồng bộ trong thể chế sẽ cản trở khả năng chuyển hóa các giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia. Thể chế cần thúc đẩy và tạo hành lang pháp lý cho sự liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng sáng tạo - thị trường - công nghệ số. Cơ chế này giúp khơi thông dòng vốn, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, từ đó định vị thương hiệu văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.

ANH THƯ - PHAN THẢO