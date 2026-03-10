Chính trị

Đối ngoại

Đề nghị Tập đoàn GE Vernova (Hoa Kỳ) hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng

SGGP

Chiều 9-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova của Hoa Kỳ.

Trao đổi tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn năng lượng của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương. Tổng Bí thư hoan nghênh GE Vernova tổ chức Hội nghị “Kiến tạo Năng lượng Tương lai” thường niên tại Việt Nam với nhiều chủ đề thiết thực.

J1c.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova, Hoa Kỳ Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của năng lượng đối với mục tiêu phát triển bứt phá của Việt Nam, đề nghị GE Vernova tiếp tục phát huy tiềm năng và bề dày kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trên các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực về năng lượng, là đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova Scott Strazik vui mừng chia sẻ những kết quả hợp tác và sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn GE Vernova tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua; khẳng định việc tập đoàn chọn Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức hội nghị năng lượng thường niên là mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác của GE Vernova với Việt Nam và khu vực.

Ông Scott Strazik cam kết sẵn sàng là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền hai nước, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tin liên quan
TTXVN

Từ khóa

GE Vernova Tập đoàn GE Vernova Scott Strazik Nghị quyết số 70-NQ/TW Tô Lâm Tổng Bí thư an ninh năng lượng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn