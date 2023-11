Đầu tư hơn 4,1 tỷ USD xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội

Các tổ công tác Công an TPHCM đã kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, "đồ chơi" xe máy trên địa bàn. Qua đó, công an phát hiện nhiều cơ sở vi phạm; tạm giữ 277 biển số máy, ô tô các loại không rõ nguồn gốc; 134 biển số có quốc huy, 143 biển số không có quốc huy.