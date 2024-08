Đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Ngày 8-8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị trực tiếp, trực tuyến tuyên truyền Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1-7, đã lược bỏ vân tay, sửa đổi quy định về thông tin số căn cước… Việc thay đổi, cải tiến tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc dùng căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi căn cước và bảo đảm tính riêng tư.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Việc sử dụng thông tin tích hợp từ căn cước có giá trị tương đương việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Điều này giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi trong thực hiện giao dịch dân sự, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.

Hiện nay, công dân có nhiều loại giấy tờ khác nhau do cơ quan nhà nước cấp, gây khó khăn nhất định trong bảo quản, sử dụng, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng các tiện ích, dịch vụ công. Cách thức này cũng không phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, dự hội nghị cùng hơn 23.000 đại biểu tại 391 điểm cầu thuộc Thành ủy TP Thủ Đức và các Quận ủy, Huyện ủy; các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành TPHCM

Do vậy, Luật Căn cước quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ căn cước. Thẻ căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước là rất cần thiết.

“Quy định này sẽ giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính”, Thiếu tướng Trần Đức Tài khẳng định.

Tuyển chọn, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Luật có hiệu lực từ ngày 1-7, với mục tiêu xây dựng lực lượng này thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an. Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bám sát cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân từ xa, từ sớm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm việc theo chế độ thường trực bảo đảm 24/24 giờ. Trong đó, ban đêm, tổ ứng trực, tuần tra canh gác. Công an cấp xã sẽ phân công ca làm việc của tổ hợp lý, đảm bảo yêu cầu, đảm bảo ANTT và sức khỏe thành viên tổ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục chỉ đạo đơn vị liên quan tổ chức tuyển chọn, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng; phấn đấu đến năm 2025 bố trí đủ 4.861 Tổ bảo vệ ANTT với 15.031 thành viên, đảm bảo kinh phí hoạt động, nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó là chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; đảm bảo trong năm 2024 hoàn thành 100% thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tập huấn; quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định với cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền phát biểu

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền đề nghị các cấp ủy trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM; đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hiểu đúng, đầy đủ về Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

CHÍ THẠCH