Đẩy nhanh giải ngân, tập trung gỡ khó trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 11-10, tại Sóc Trăng, đoàn công tác của Chính Phủ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Trà Vinh về đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu và những khó khăn của địa phương trong những tháng 9 tháng đầu năm 2024.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, 3 địa phương đã báo cáo tóm tắt về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Ông Dương Văn Ngoảnh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ đầu năm đến nay của tỉnh ước đạt 6,55% (tăng 1,56 % so cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, nhiều mô hình sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị được triển khai. Hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,07% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 77.256 tỷ đồng (tăng 17,66%); giá trị xuất khẩu ước đạt 1.345 triệu USD (tăng 19,98%).

Báo cáo tình hình tại tỉnh Bạc Liêu, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá, sản lượng lúa thu hoạch 300.170 tấn (tăng 6,49% so cùng kỳ); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,3%, kim ngạch xuất khẩu đạt 745 triệu USD (tăng 9,13%).

Ông Hồng Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Trà Vinh thông tin, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm của tỉnh đạt 1.182,7 triệu USD, tăng 31,61%. Tỉnh Trà Vinh thực hiện 3 dự án nhà ở xã hội với trên 1.500 căn nhà, hiện cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kế hoạch vốn 236,98 tỷ đồng, hiện tỉnh đã giải ngân 147,11 tỷ đồng (đạt 62,1%).

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, đại diện 3 địa phương cũng đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển do ảnh hưởng biến đổi khí hậu; giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án điện gió trên đất liền; công tác quản lý, sử dụng, đấu giá quyền sử dụng đất; kiến nghị đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; một số tồn tại trong triển khai xây dựng nhà ở xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các tỉnh vẫn giữ vững phát triển kinh tế - xã hội ổn định; tình hình xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công đều có kết quả khá. Đây là nỗ lực rất lớn của 3 địa phương, rất đáng được ghi nhận và biểu dương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung gỡ khó trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tiếp tục rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, nhất là đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, đoàn công tác sẽ ghi nhận, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của các địa phương để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm, kịp thời.

