Đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” tại các dự án nhà ở

Nhiều khách hàng chưa muốn làm sổ

Theo Sở TN-MT, đây là những dự án đã hoàn thiện, được chủ đầu tư bàn giao cho người mua nhà, được sở này thẩm định đủ điều kiện cấp “sổ hồng” nhưng số căn hộ/nhà phố/biệt thự tại các dự án chỉ được chủ đầu tư nộp một phần hồ sơ để cấp “sổ hồng”. Do đó sở muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao những căn hộ còn lại chưa được chủ đầu tư nộp hồ sơ để cấp “sổ hồng” cho người mua nhà.

Theo thống kê, 30 dự án nói trên có tổng số 68.187 căn hộ/nhà phố/biệt thự nhưng mới chỉ cấp “sổ hồng” cho 42.868 căn, còn lại 25.319 căn chưa được cấp. Cụ thể, dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện (TP Thủ Đức) của CTCP Kinh doanh Bất động sản MV Việt Nam có 10.946 căn hộ nhưng chủ đầu tư mới nộp hồ sơ để cấp “sổ hồng” cho 2.110 căn; Chung cư Song Ngọc (Quận 8) do Công ty TNHH May Song Ngọc làm chủ đầu tư có 898 căn hộ nhưng chỉ có 26 hồ sơ được nộp; Khu nhà ở Dragon Village (TP Thủ Đức) do CTCP Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư có 605 căn nhưng chỉ có 30 hồ sơ được nộp; dự án Nhà ở Xã hội HQ Plaza (Bình Chánh) do CTCP Bất động sản Hoàng Quân làm chủ đầu tư có 1.735 căn nhưng chỉ có 1.180 hồ sơ được nộp…

Theo báo cáo từ các chủ đầu tư, có nhiều nguyên nhân khiến hàng chục ngàn căn nhà nói trên chưa được chủ đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng để cấp “sổ hồng” cho người mua nhà.

Đại diện CTCP Bất động sản Dragon Village cho biết, một số khách hàng mua nhà tại dự án là để đầu tư chứ không phải ở, vì vậy nhiều khách hàng chờ có người mua để “sang” hợp đồng chứ không muốn làm sổ, vì khi làm sổ phải thanh toán toàn bộ giá trị căn nhà và các loại phí, thuế khi chuyển nhượng đã có “sổ hồng” cũng nhiều hơn. Bên cạnh đó một số khách hàng cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên xin giãn tiến độ thanh toán khi tiến hành làm “sổ hồng”. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đã nhiều lần đôn đốc, tìm giải pháp hỗ trợ để khách hàng hoàn tất công tác nộp hồ sơ cấp sổ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện CTCP Bất động sản Hoàng Quân cho biết, nhiều lần thông báo nhưng khách hàng không nộp hồ sơ, công ty cũng chỉ nhắc nhở, đôn đốc.

Ngoài ra, tại nhiều dự án “đủ điều kiện cấp sổ hồng” nhưng căn hộ do người nước ngoài mua nên phải chờ hướng dẫn việc cấp sổ cho người nước ngoài. Cụ thể, dự án Centralpark (Thủ Đức) có 245 hồ sơ; dự án Feliza, Y1 (TP Thủ Đức) do Công ty TNHH Capitaland Thiên Đức làm chủ đầu tư có 358 căn; dự án Vinhome Golden River có 600 căn…

Bên cạnh đó, một số dự án chưa thể cấp “sổ hồng” là do cần phải xác định lại nghĩa vụ phần diện tích, tài chính phần nhà ở xã hội của dự án; xác định lại ranh giới thực địa, duyệt giá thuê, căn hộ hỗn hợp ở và thương mại dịch vụ….

Xác định nguyên nhân, phân định trách nhiệm

30 dự án nói trên là những dự án có những vướng mắc thuộc “nhóm 2” (do doanh nghiệp dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận) nằm trong Kế hoạch số 3981/KH-STNMT-VP ngày 11-5-2023 về việc “Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố”.

Theo kế hoạch tháo gỡ cho những dự án “nhóm 2”, sở sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm đôn đốc thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với dự án; làm rõ nguyên nhân, vấn đề khó khăn của doanh nghiệp trong việc chậm nộp hồ sơ.

Đối với các đơn vị “chây ì”, không nộp hồ sơ mà không có lý do chính đáng, kiên quyết xử phạt theo quy định của pháp luật đồng thời công bố danh sách các đơn vị này trên Cổng thông tin điện tử của Sở TN-MT để người dân, doanh nghiệp biết.

Theo quy định hiện nay, sau 50 ngày sau khi chủ đầu tư bàn giao nhà cho người mua nhà và người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng chủ đầu tư không nộp hồ sơ xin cấp “sổ hồng” cho người mua nhà thì bị xử phạt từ 10 triệu đến 1 tỷ đồng, trong đó khung hình phạt 1 tỷ đồng dành cho những dự án có 100 căn hộ hay 100 nhà phố/biệt thự trở lên và chậm quá 12 tháng.

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Sau khi xác định nguyên nhân của việc chậm nộp hồ sơ thì phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, phòng ban, doanh nghiệp và tiến hành làm ngay để sau 1 tháng phải có kết quả. Ví dụ như khách hàng không hợp tác với chủ đầu tư để nộp hồ sơ thì phải có biên bản cụ thể, không nói chung chung. Đề nghị chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai để giải quyết công việc hiệu quả nhất, báo cáo thông tin trung thực để giải quyết.

Ông Thắng cho biết thêm, đối với những dự án vướng mắc thuộc “nhóm 1” (là nhóm những căn hộ/nhà phố chưa cấp “sổ hồng” nhưng không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhóm này có 47 dự án với 8.159), sau 20 ngày tổ chức làm việc trực tiếp với Cục Thuế TPHCM, Chi cục Thuế các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp dự án để đôn đốc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp dự án. Đến nay đã có 1.762 hồ sơ được giải quyết.

Sắp tới, Sở TN-MT TP tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp có dự án đang vướng mắc được phân loại theo “nhóm vướng mắc” còn lại để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ. Thành phố xác định việc đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” tại các dự án nhà ở bên cạnh đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua nhà, bảo đảm an sinh xã hội là góp phần đưa hàng trăm ngàn tỷ đồng vào phát triển kinh tế - xã hội khi các bất động sản này được giao dịch, chuyển nhượng, khai thác trên thị trường.