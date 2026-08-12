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Tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1

Sáng 12-8, tại khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh phường Đông Hòa, TPHCM và phường Long Hưng, Trấn Biên, TP Đồng Nai, các nhóm thi công khẩn trương tháo dỡ kết cấu mái che bằng thép tại trạm T3, hướng từ TP Đồng Nai đi TPHCM.

Video: Giao thông thuận lợi trong ngày tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1

Theo ghi nhận, dù lượng phương tiện qua khu vực khá đông, giao thông vẫn thông thoáng sau khi phương án phân luồng được triển khai.

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Lực lượng chức năng phân luồng phương tiện và bố trí nhân sự điều tiết giao thông khu vực tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chị Lê Thị Xoa (ngụ phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) cho biết, việc phân luồng phương tiện được thực hiện từ sáng 11-8. Sau hơn 1 ngày điều tiết, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng không đáng kể. Người dân mong muốn việc tháo dỡ các trạm thu phí sớm hoàn thành nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

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Tháo dở kết cấu mái trạm thu phí T3 cầu Đồng Nai. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ông Cù Xuân Chuyên, đại diện nhà thầu thi công, cho biết việc tháo dỡ phần mái trạm T3 dự kiến thực hiện trong khoảng 10 ngày. Sau đó, đơn vị sẽ đục bỏ dải phân cách cứng, thi công hoàn trả mặt đường rồi tiếp tục tháo dỡ các trạm còn lại. Tổng thời gian thực hiện theo hợp đồng là 90 ngày.

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Các phương tiện lưu thông thuận lợi qua khu vực tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: XUÂN TRUNG

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 11-8, các đơn vị chức năng hoàn tất phân luồng giao thông tạm thời tại khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 nhằm đánh giá lưu lượng phương tiện, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tháo dỡ trạm.

Việc tháo dỡ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên từng làn đường nhằm hạn chế phạm vi chiếm dụng mặt đường. Trong mỗi giai đoạn thi công, đơn vị thực hiện duy trì tối thiểu 3 làn xe ô tô và 1 làn xe máy lưu thông.

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XUÂN TRUNG

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