Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Đồng Nai và quốc lộ 51

Sáng 14-8, tại công trình sửa chữa cầu Đồng Nai, nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc, gồm đổ bê tông, ghép khe co giãn và điều tiết giao thông.
Một phần lòng đường theo hướng từ TPHCM đi TP Đồng Nai được thu hẹp để sửa chữa khe co giãn. Sau đó, đơn vị thi công sẽ thảm nhựa bề mặt, hoàn trả mặt đường và chuyển sang vị trí khác.
Anh Nguyễn Văn Thể, giám sát công trình, cho biết cầu Đồng Nai nằm ở cửa ngõ TPHCM và Đồng Nai, lưu lượng giao thông lớn nên đơn vị thường xuyên tăng ca, làm xuyên trưa, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
Theo Khu Quản lý đường bộ IV, công trình sửa chữa cầu Đồng Nai đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, dự kiến hoàn tất trong tháng 9-2026.
Trên quốc lộ 51, tuyến đường xuống cấp, quá tải nhiều năm qua, các vị trí thi công thuộc địa bàn phường Long Hưng đã cơ bản hoàn thành sửa chữa, máy móc được di chuyển và mặt đường được hoàn trả.
Hiện các đơn vị tiếp tục tập trung sửa chữa các hạng mục gần trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51.
Dự án sửa chữa quốc lộ 51 được chia thành hai đợt. Đợt đầu tập trung xử lý các vị trí hư hỏng nặng, từ khu vực ngã tư Vũng Tàu đến khoảng Km24. Đợt tiếp theo sẽ triển khai các đoạn còn lại, đồng thời thực hiện các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang tuyến đường.