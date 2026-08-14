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Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Đồng Nai và quốc lộ 51

SGGPO

TP Đồng Nai đang phối hợp Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51, sớm hoàn trả mặt đường phục vụ người dân.

Sáng 14-8, tại công trình sửa chữa cầu Đồng Nai, nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc, gồm đổ bê tông, ghép khe co giãn và điều tiết giao thông.

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Cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: XUÂN TRUNG

Một phần lòng đường theo hướng từ TPHCM đi TP Đồng Nai được thu hẹp để sửa chữa khe co giãn. Sau đó, đơn vị thi công sẽ thảm nhựa bề mặt, hoàn trả mặt đường và chuyển sang vị trí khác.

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Lực lượng thi công hoàn thành lắp đặt khe co giãn, đổ bê tông các vị trí xung quanh. Ảnh: XUÂN TRUNG

Anh Nguyễn Văn Thể, giám sát công trình, cho biết cầu Đồng Nai nằm ở cửa ngõ TPHCM và Đồng Nai, lưu lượng giao thông lớn nên đơn vị thường xuyên tăng ca, làm xuyên trưa, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

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Nhiều tốp thợ chia thành các mũi thi công triển khai song song các phần việc tại công trường. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, công trình sửa chữa cầu Đồng Nai đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, dự kiến hoàn tất trong tháng 9-2026.

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Công trình sửa chữa cầu Đồng Nai sắp hoàn thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trên quốc lộ 51, tuyến đường xuống cấp, quá tải nhiều năm qua, các vị trí thi công thuộc địa bàn phường Long Hưng đã cơ bản hoàn thành sửa chữa, máy móc được di chuyển và mặt đường được hoàn trả.

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Phương tiện thi công sửa chữa quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai

Hiện các đơn vị tiếp tục tập trung sửa chữa các hạng mục gần trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51.

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Một số vị trí sửa chữa khu vực trạm thu phí trên quốc lộ 51 gần hoàn thành

Dự án sửa chữa quốc lộ 51 được chia thành hai đợt. Đợt đầu tập trung xử lý các vị trí hư hỏng nặng, từ khu vực ngã tư Vũng Tàu đến khoảng Km24. Đợt tiếp theo sẽ triển khai các đoạn còn lại, đồng thời thực hiện các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang tuyến đường.

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XUÂN TRUNG

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