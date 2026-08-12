Giáo dục

Đồng Nai: Đưa 90 trường học xây mới vào sử dụng trong năm học 2026-2027

SGGPO

Theo Sở GD-ĐT TP Đồng Nai, trong năm học 2026-2027, thành phố dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng 90 trường học với khoảng 349 phòng học xây mới, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Hiện TP Đồng Nai có 153 dự án đầu tư xây dựng trường học đang được triển khai, với khoảng 767 phòng học, 317 phòng bộ môn và phòng phục vụ học tập; tổng kinh phí đầu tư khoảng 2.987,8 tỷ đồng. Trong số này, 90 dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

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Trường học xây mới ở phường Long Thành được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Ảnh: C.N

Ngoài các công trình xây mới, các địa phương đang sửa chữa, cải tạo, duy tu cơ sở vật chất trường học với tổng kinh phí hơn 9720 tỷ đồng... TP Đồng Nai cũng dành khoảng 165 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, máy vi tính, bàn ghế học sinh, dụng cụ và đồ chơi ngoài trời.

Riêng 8 xã biên giới đang sửa chữa cơ sở vật chất, làm nhà tiền chế, mua sắm thiết bị nhà bếp, nhà ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Theo Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh, sẵn sàng đón học sinh tựu trường vào cuối tháng 8 và khai giảng năm học 2026-2027.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Phòng học Thiết bị dạy học Kinh phí đầu tư Duy tu Sân trường Sở GD-ĐT Tựu trường Nhà ăn trường xây mới

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