Lô hàng viện trợ của EU đến Hà Nội, chuẩn bị vận chuyển vào Đắk Lắk

SGGPO

Sáng 24-11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận lô hàng cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) được vận chuyển từ Luxembourg, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

IMG_4470.jpeg
Lô hàng được gửi từ Luxembourg đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để cứu trợ người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CỤC QLĐPCTT

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, hàng hóa sẽ được vận chuyển vào Đắk Lắk trong ngày để kịp thời phân phát cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Hàng viện trợ bao gồm 138 bộ dụng cụ bếp bằng inox với đầy đủ nồi, chảo, xoong phục vụ nhu cầu nấu nướng cơ bản, cùng 150 bộ lều bạt gia đình.

IMG_4471.jpeg
Tiếp nhận các lô hàng viện trợ của EU cho người dân tỉnh Đắk Lắk tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)
IMG_4469.jpeg
Lô hàng viện trợ từ EU được tiếp nhận để vận chuyển vào Đắk Lắk. Ảnh: CỤC QLĐPCTT

Trước đó, trong ngày 23-11, các lô hàng cứu trợ từ các tổ chức quốc tế, bao gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em và Tổ chức Cứu trợ CRS (Hoa Kỳ) tại Việt Nam, thông qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tiếp tục được vận chuyển đến 2 xã Tuy An Đông và Tuy An Tây thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đây là các lô hàng gồm nước uống, sữa, bánh và xúc xích ăn liền, đã được bàn giao cho Ủy ban MTTQ các xã nêu trên và nhanh chóng đưa về các thôn để kịp thời trao đến tay bà con bị ảnh hưởng mưa lũ, ngập lụt.

Nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị cung cấp và chính quyền địa phương nên quá trình tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ diễn ra nhanh chóng.

PHÚC HẬU

