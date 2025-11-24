Thủ tướng yêu cầu rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do mưa lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại Nam Trung bộ.

Nhiều tổ chức, cá nhân đang hướng về đồng bào vùng lũ lụt

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương bố trí chỗ ở tạm; huy động lực lượng quân đội, công an… hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30-11; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31-1-2026; rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định, hoàn thành trước ngày 30-11.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"; kịp thời phân bổ hỗ trợ cho các địa phương đảm bảo hiệu quả tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Các Phó Thủ tướng tiếp tục theo dõi thường xuyên tình hình, trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương.

Cụ thể: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình theo dõi, chỉ đạo đối với tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Nguyễn Thành Long tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tỉnh Khánh Hòa và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 24-11, trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây là đợt hỗ trợ thứ 2, tiếp nối gói 500 tỷ đồng cứu trợ bão Bualoi đã công bố ngày 1-10, nâng tổng mức đóng góp của Vingroup lên 1.000 tỷ đồng.

Dự kiến, gói 500 tỷ thứ 2 sẽ được phân bổ hỗ trợ tại Đắk Lắk là 200 tỷ đồng, Khánh Hòa 100 tỷ đồng, Gia Lai 100 tỷ đồng và Lâm Đồng 100 tỷ đồng. Số kinh phí này tập trung các nhóm đối tượng chịu thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng nhất như hỗ trợ 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích; các gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn là 60 triệu đồng/hộ…

Vingroup cũng hỗ trợ tái thiết cơ sở vật chất cho các trường học để nhanh chóng ổn định hoạt động và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các em học sinh...

Đồng thời, xem xét hỗ trợ sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu (cầu cống, đường giao thông, nước sạch...) đã hư hỏng nặng ở các khu vực khó khăn, miền núi chưa có kinh phí.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; đồng bào ta ở nước ngoài; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam; đặc biệt là mỗi người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này.

THÔNG TIN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA:

LÂM NGUYÊN