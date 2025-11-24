TPHCM: Hơn 100 y, bác sĩ lên đường chi viện cho Đắk Lắk

Ngày 24-11, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa cử 107 y, bác sĩ của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa chia làm 5 tổ lên đường chi viện cho ngành y tế tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến ngày mai, các tổ chi viện sẽ đến Đắk Lắk.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình (TPHCM) đang thăm khám cho người dân vùng lũ

5 tổ công tác từ các bệnh viện (BV) tuyến cuối của thành phố như: BV Nhân dân Gia Định, BV Nhân dân 115, BV An Bình, BV Đa khoa khu vực Thủ Đức và BV Đa khoa Bình Dương, được phân công đến hỗ trợ các xã: Hoà Xuân, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hoà và Tuy An Đông.

Các đơn vị tổ trưởng đảm trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu – hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình. Ngoài ra, trong mỗi tổ, Sở Y tế đã tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa Sản (BV Từ Dũ, BV Hùng Vương), chuyên khoa Nhi (BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2, BV Nhi đồng Thành phố), chuyên khoa Da liễu (BV Da Liễu) và chuyên khoa Nhiễm (BV Bệnh nhiệt đới), cùng đội ngũ điều dưỡng, dược sĩ.

Các bác sĩ TPHCM đang vận chuyển và điều trị cho người bệnh

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là khám và chữa bệnh trực tiếp cho người dân, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, các tổ sẽ hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết; đảm bảo khả năng chăm sóc toàn diện cho người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ mang thai – những nhóm dễ tổn thương nhất sau thiên tai.

Bên cạnh đó, mỗi tổ sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình gồm: thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu để trao tận tay người dân.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa

* Cùng ngày, 6 y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra. Dự kiến, bước đầu, ngày 25-11, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình (mỗi túi thuốc bao gồm các thuốc không kê đơn và vật tư thiết yếu) đến địa phương để hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

THÀNH SƠN - CAO SƠN