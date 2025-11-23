Xã hội

Đắk Lắk: Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân bị nước lũ cô lập

Ngày 22-11, các phi công Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng Không - Không Quân) đã điều khiển 2 trực thăng cứu hộ chuyên dụng Mi-171 cất cánh, mang theo 4 tấn hàng gồm thuốc, nhu yếu phẩm thiết yếu bay về khu vực xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk để thả hàng cứu trợ người dân khu vực bị cô lập.

Trong quá trình thực hiện chuyến bay từ sân bay Cam Ranh đến điểm cứu trợ, điều kiện thời tiết khí tượng phức tạp, có mưa nhỏ, các phi công đã bình tĩnh điều khiển trực thăng bay ở tốc độ 140km/giờ với độ cao 200m. Phi công lái chính số 1 giữ máy bay hoạt động ổn định, phi công lái chính thứ 2 quan sát tham số chế độ làm việc của động cơ.

Lực lượng Phòng không - Không quân thả hàng cứu trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk

Đại tá Ngô Hồng Sơn, Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn Trung đoàn 917 cho biết: “Khoảnh khắc bay vào vùng lũ, thật xót xa khi thấy bà con trong cảnh bị nước lũ bao vây, cô lập, chịu đói, rét, tính mạng đang trong hoàn cảnh bị đe dọa. Anh em tổ bay chúng luôn tâm niệm nỗ lực hết mình, làm sao có thể cung cấp đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con sử dụng. Chúng tôi mong rằng, với tâm huyết, sức lực nhỏ bé của mình, sẽ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân”.

Nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngập trong nước
Người dân nhận hàng cứu trợ

Trong những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng không quân trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, luôn sẵn sàng cất cánh khi có lệnh, bảo đảm cứu trợ bà con vùng lũ nhanh và hiệu quả nhất.

MAI CƯỜNG

