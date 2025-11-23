Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình chở hàng cứu trợ vùng lũ

Trưa 23-11, Nhà xe Phi Hổ và những người bạn ở Gia Lai đã tổ chức Chuyến xe nghĩa tình, chở khoảng 100 tấn hàng hỗ trợ người dân vùng lũ ở Đắk Lắk.

Nhà xe Phi Hổ và những người bạn chở hàng cứu trợ của người dân phía Tây Gia Lai đến bà con vùng lũ Đắk Lắk

Số hàng trên gồm gạo, thịt kho mắm ruốc, cá nục giã lá é, cơm lam,...; cùng dầu gió, đèn pin, áo phao,... do người dân khu vực phía Tây Gia Lai ủng hộ, để nhà xe Phi Hổ và những người bạn ở Gia Lai vận chuyển đi cứu trợ. Hàng được chất trên 6 xe, xuất phát từ Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Trên xe có khoảng 20 thành viên có kinh nghiệm cứu trợ, trực tiếp lái xe và cấp phát hàng cho người dân vùng lũ.

Đoàn bốc hàng lên xe để chở đi cứu trợ

Anh Võ Phi Hổ, đại diện nhà xe, trưởng đoàn tổ chức chuyến xe nghĩa tình, cho biết, khi đến nơi, đoàn dự kiến trao hàng tại các xã Đồng Xuân, Đông Hòa và Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), với tinh thần “trao nhanh, cấp tốc” để quà đến tay người dân càng sớm càng tốt. Hiện đơn vị vẫn tiếp tục thu gom hàng do người dân phía Tây Gia Lai đóng góp để tiếp tục đưa vào vùng ngập lụt. Trong 4 ngày qua, nhà xe Phi Hổ và những người bạn đã vận chuyển tổng cộng khoảng 180 tấn hàng cứu trợ đến các vùng lũ của Gia Lai và Đắk Lắk.

Hàng hóa cứu trợ có chăn, áo quần

Đoàn xe đã lăn bánh về Đắk Lắk

HỮU PHÚC