Xã hội

Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình chở hàng cứu trợ vùng lũ

SGGPO

Trưa 23-11, Nhà xe Phi Hổ và những người bạn ở Gia Lai đã tổ chức Chuyến xe nghĩa tình, chở khoảng 100 tấn hàng hỗ trợ người dân vùng lũ ở Đắk Lắk.

7d2eb75fdedc52820bcd.jpg
Nhà xe Phi Hổ và những người bạn chở hàng cứu trợ của người dân phía Tây Gia Lai đến bà con vùng lũ Đắk Lắk

Số hàng trên gồm gạo, thịt kho mắm ruốc, cá nục giã lá é, cơm lam,...; cùng dầu gió, đèn pin, áo phao,... do người dân khu vực phía Tây Gia Lai ủng hộ, để nhà xe Phi Hổ và những người bạn ở Gia Lai vận chuyển đi cứu trợ. Hàng được chất trên 6 xe, xuất phát từ Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Trên xe có khoảng 20 thành viên có kinh nghiệm cứu trợ, trực tiếp lái xe và cấp phát hàng cho người dân vùng lũ.

561463210aa286fcdfb3.jpg
Đoàn bốc hàng lên xe để chở đi cứu trợ

Anh Võ Phi Hổ, đại diện nhà xe, trưởng đoàn tổ chức chuyến xe nghĩa tình, cho biết, khi đến nơi, đoàn dự kiến trao hàng tại các xã Đồng Xuân, Đông Hòa và Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), với tinh thần “trao nhanh, cấp tốc” để quà đến tay người dân càng sớm càng tốt. Hiện đơn vị vẫn tiếp tục thu gom hàng do người dân phía Tây Gia Lai đóng góp để tiếp tục đưa vào vùng ngập lụt. Trong 4 ngày qua, nhà xe Phi Hổ và những người bạn đã vận chuyển tổng cộng khoảng 180 tấn hàng cứu trợ đến các vùng lũ của Gia Lai và Đắk Lắk.

1b61a936c1b54deb14a4.jpg
Hàng hóa cứu trợ có chăn, áo quần
3833595280644583915.jpg
Đoàn xe đã lăn bánh về Đắk Lắk
HỮU PHÚC

Từ khóa

Nhà xe Phi Hổ Phi Hổ Công viên Đồng Xanh Tây Gia Lai Gia Lai cứu trợ bão lũ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn