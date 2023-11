Đề nghị không tổ chức các giải marathon đêm quanh Hồ Gươm và hạn chế các sự kiện ồn ào

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đề nghị chỉ cấp phép các hoạt động văn hóa, thể thao không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của người dân, đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.