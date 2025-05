Hà Nội phát động toàn dân tập bơi, phòng chống đuối nước

Tại lễ phát động, gần 2.000 người là giáo viên, học sinh, thanh niên và người lao động tại các đơn vị trên địa bàn thị xã Sơn Tây được phổ biến, tập huấn những kỹ năng cần thiết của bộ môn bơi và những kinh nghiệm trong việc cứu người khi bị đuối nước.

TP Hà Nội phát động toàn dân tập luyện môn bơi

Theo ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chương trình tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước được triển khai trên toàn thành phố, với việc các quận, huyện, thị xã đồng loạt tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, hướng dẫn học sinh biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Chỉ riêng trong năm 2024, TP Hà Nội đã tổ chức 398 lớp phổ cập bơi cho 52.588 em học sinh.

TP Hà Nội đề nghị các địa phương quan tâm phổ cập môn bơi cho học sinh

Tuy nhiên, thống kê giai đoạn từ 2015 -2020, nước ta vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Con số này khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có số trẻ em tử vong do đuối nước cao hơn các nước Đông Nam Á. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do đuối nước ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với thành thị. Với địa bàn Hà Nội, nhất là khu vực ngoại thành, tình trạng trẻ em tập bơi tại ao, hồ, sông, suối… còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân, đặc biệt là trẻ em học bơi, phòng chống đuối nước, TP Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học, có chế độ ưu tiên, miễn, giảm tiền thuê bể bơi, học phí cho trẻ em, để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học và tập luyện bơi.

KHÁNH NGUYỄN