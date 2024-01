Đề nghị truy tố 8 cá nhân có sai phạm khi thực hiện đền bù Thuỷ lợi Ia Mơr

Công an đã đề nghị truy tố 8 cá nhân có sai phạm trong đền bù khi thực hiện dự án thuỷ lợi. Các bị can đã gây thiệt hại 1 tỷ đồng.

Thuỷ lợi Ia Mơr

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ sai phạm liên quan đến việc đền bù công trình tại dự án Thủy lợi Ia Mơr. Trong đó, có 7/8 bị can là cựu cán bộ xã, huyện.

Theo đó, các đối tượng: Nguyễn Tiến Tạo, Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Prông, cựu Phó phòng TN-MT huyện Chư Prông; Rơ Lan Chim, Bí thư Đảng uỷ xã Ia Mơ; ông Nguyễn Ngọc Ánh, chuyên viên phòng TN-MT, bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đối tượng: Quách Văn Lực, cựu nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện; Bùi Đình Hiếu, cựu cán bộ địa chính xã Ia Mơ, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bà Nguyễn Thị Luyên, cựu kế toán Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện, bị đề nghị truy tố về 2 tội tham ô tài sản và sử dụng trái phép tài sản.

Ông Hà Ngọc Thẩn, cựu Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, bị đề nghị truy tố về 2 tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sử dụng trái phép tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai còn đề nghị truy tố ông Trịnh Minh Hòa (ngụ xã Ia Mơ) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, các bị can đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng liên quan đến đền bù thực hiện hạng mục dự án Thủy lợi Ia Mơr.

Một căn nhà được dựng tạm trên tuyến kênh nhánh đi qua để nhận đền bù

Như Báo SGGP đã phản ánh, Thuỷ lợi Ia Mơr được đầu tư với kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng nhằm phục vụ cấp nước tưới cho khoảng 14.000ha đất canh tác ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Quá trình triển khai xây dựng các hạng mục dự án, đã xảy ra tình trạng người dân dựng lán, chuồng trại, trồng trên đất làm kênh nhánh để chờ đền bù…

HỮU PHÚC