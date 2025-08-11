Dư địa sản xuất mắc ca còn nhiều

Sáng 11-8, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn đàn khuyến nông với chủ đề “Sản xuất mắc ca đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”, thu hút hơn 100 chuyên gia, doanh nghiệp và nông hộ từ nhiều tỉnh, thành.

Quang cảnh buổi diễn đàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ông Nguyễn Huy Thuấn, Phó Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông quốc gia), diện tích trồng mắc ca cả nước hiện hơn 46.200ha, tập trung nhiều nhất ở Tây Nguyên với hơn 27.300ha; trong đó Lâm Đồng gần 16.000ha, Đắk Lắk hơn 7.000ha.

Tuy vậy, sản xuất mắc ca hiện chủ yếu ở quy mô nông hộ, phân tán; kỹ thuật canh tác, quản lý vườn chưa đồng đều; tỷ lệ diện tích đạt chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ còn thấp. Liên kết sản xuất – tiêu thụ lỏng lẻo, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu chưa được chú trọng, làm giảm năng lực cạnh tranh.

Đóng gói sản phẩm mắc ca tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, nhìn lại những thành quả trong quá trình thực hiện Đề án “Phát triển bền vững mắc ca giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ đó các địa phương có định hướng để từng bước hình thành ngành hàng mắc ca phát triển bền vững.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, trong nhiều năm phát triển mắc ca, chúng ta đã có nhiều thành công như hiệu quả kinh tế, môi trường sinh thái, tạo công ăn việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số... Tuy nhiên, khi muốn mở rộng diện tích, phát triển bền vững, cũng phải định vị lại chuỗi giá trị sản xuất ngành mắc ca. Vì vậy, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các địa phương cần xây dựng các mô hình mẫu, đạt chuẩn về các vấn đề trên, kết nối với các doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị ngày càng phát triển và bền vững.

