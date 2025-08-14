Quảng Ngãi: Mưa lớn, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước

Sau trận mưa to, nhiều tuyến đường ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi chìm trong biển nước.

Clip các tuyến đường bị ngập

Tối 14-8, ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trận mưa lớn chiều cùng ngày khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập cục bộ.

Theo ghi nhận, vào khoảng 15 giờ tại khu vực trung tâm phía tây tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện mưa lớn. Nhiều tuyến đường như Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi (phường Kon Tum)... bị ngập nặng. Các phương tiện lưu thông di chuyển vất vả.

Khu vực ngã 3 Phan Chu Trinh - Nguyễn Viết Xuân (phường Kon Tum) bị ngập

Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum cho biết, tình trạng ngập úng tại một số tuyến đường trên địa bàn diễn ra từ lâu.

Nguyên nhân, các tuyến đường này được đầu tư từ trước nhưng hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Trong khi đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, hệ thống tiêu thoát nước không đáp ứng kịp, khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ.

Thời gian tới, phường sẽ tập trung ưu tiên khắc phục các điểm ngập úng do mưa lớn kéo dài; tiếp tục đề xuất tỉnh bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị, ưu tiên tại các tuyến đường trọng điểm.

HỮU PHÚC