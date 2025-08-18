Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Ia Mơ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng và du lịch

Ngày 18-8, Đảng bộ xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Xã Ia Mơ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố các quyết định chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy xã Ia Mơ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, có 17 cán bộ được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trong đó, đồng chí Trương Công Tấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Mơ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại đại hội

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xã Ia Mơ cần tập trung hoàn chỉnh và triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2050, với định hướng phát triển theo 4 trục chính: nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế rừng và dưới tán rừng; thương mại-dịch vụ gắn với biên giới; du lịch sinh thái, văn hóa.

Bên cạnh đó, xã cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đồng chí Hồ Quốc Dũng yêu cầu xã Ia Mơ tiếp tục giữ vững chủ quyền lãnh thổ, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình cơ sở; gần dân, sát dân,... Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, giao lưu với các xã giáp biên của Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà cho Đảng bộ xã Ia Mơ và Đảng bộ xã Ia Khươl, mỗi đơn vị 10 bộ máy tính

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã tặng 10 bộ máy vi tính cho Đảng bộ xã Ia Mơ và 10 bộ máy vi tính cho Đảng bộ xã Ia Khươl, nhằm hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, xây dựng chính quyền điện tử tại cơ sở.

HỮU PHÚC