Đề nghị truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và 53 bị can trong vụ "Chuyến bay giải cứu"

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và và các tỉnh, thành phố; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 54 bị can.

Sáng 4-4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị đã kết thúc, kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đề nghị truy tố 54 bị can trước pháp luật.

Cụ thể, đề nghị truy tố 21 bị can cùng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự (BLHS), gồm:

Nguyễn Quang Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng; Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên; Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ; Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng; Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng; Lưu Tuấn Dũng, Phó Phòng bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; các bị can Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng, nguyên Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; Vũ Ngọc Minh, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Angola; Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế; các bị can Ngô Quang Tuấn, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT; Vũ Hồng Quang, Phó Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam; Trần Văn Dự, Vũ Anh Tuấn, Vũ Sỹ Cường, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; Trần Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam; Chử Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Vụ án "Chuyến bay giải cứu" khiến nhiều cựu quan chức bị khởi tố

Đề nghị truy tố 4 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 BLHS, gồm: Trần Việt Thái, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia; Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Đề nghị truy tố 23 bị can cùng về tội “Đưa hối lộ” quy định tại điều 364 BLHS, gồm: Lê Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu Trời Xanh; Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình; Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt; Hoàng Anh Kiếm, lao động tự do.

Các bị can Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Nguyễn Thị Hiền, lao động tự do; Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19; Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Cổ phần giáo dục và du lịch Masterlife; Đào Minh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vijasun; Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty TNHH du lịch thương mại Sang Trọng; Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt; các bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế Sao Hà Nội; Phạm Bích Hằng, Phó Giám đốc Công ty du lịch Quốc Tế; Vũ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt; Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh; Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phòng vé hàng không Minh Ngọc; Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thuận An, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lữ hành sự kiện Thuận An Ascend Travel&Media; Trần Tiến, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Phi Trường; Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH du lịch và dịch vụ công đoàn đường sắt Việt Nam; Phạm Bá Sơn, nhân viên Công ty Cổ phần xây dựng Thái Hòa; Lê Thị Ngọc Anh, chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Thị Chung Thúy, lao động tự do.

Đề nghị truy tố 4 bị can cùng về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điều 365 BLHS, gồm: Phạm Thị Kim Ngân, cán bộ Phòng trị sự, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ; Bùi Huy Hoàng, Chuyên viên Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại và du lịch; Nguyễn Anh Tuấn, nguyên cán bộ Công an.

Đề nghị truy tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 BLHS và tội “Đưa hối lộ” quy định tại điều 364 BLHS: Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty xây dựng Thái Hòa.

Đề nghị truy tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 BLHS: Hoàng Văn Hưng, nguyên cán bộ Công an.

Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định truy nã bị can Trần Thị Hà Liên, lao động tự do về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại Điều 365 BLHS.