Để thanh niên là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng

- PHÓNG VIÊN: Đồng chí đánh giá như thế nào về các phong trào của tuổi trẻ thành phố những năm gần đây?

* Đồng chí NGUYỄN HỒ HẢI: Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên thành phố. Đóng góp đó thể hiện rất rõ nét vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đã có hơn 71.000 lượt tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch tại các địa phương, các cơ sở cách ly, bệnh viện…

Không chỉ vậy, để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác cải cách hành chính, Thành đoàn TPHCM triển khai nhiều nội dung. Đó là phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân); phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Thành phố Bác năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TPHCM năm 2023”.

Ngoài ra, thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức trẻ TPHCM cũng thực hiện nhiều hoạt động như: Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, mô hình Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, Ngày làm việc 8 tiếng hiệu quả, có chất lượng… Qua các hoạt động đó đã phát huy các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong đoàn viên, thanh niên; tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; gắn chuyển đổi số với nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi công vụ, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, phục vụ nhân dân.

- Hiện nay, TPHCM dồn sức triển khai hiệu quả Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, lãnh đạo thành phố kỳ vọng gì về sự tham gia, góp sức của tuổi trẻ thành phố?

* Để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, lãnh đạo thành phố kỳ vọng các đoàn viên, thanh niên thành phố phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo với những hành động cụ thể nhằm đồng hành thực hiện các chính sách phát triển.

Thành ủy TPHCM cũng luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ mạnh dạn đề xuất những giải pháp, sáng kiến trong lĩnh vực công tác, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy sức sáng tạo trong mọi mặt công tác và cuộc sống, giúp họ phát huy sở trường, tài năng và ý chí quyết đoán của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước những khó khăn, thử thách của thực tiễn.

- Đồng chí gợi mở gì về cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của thành phố trong thời gian tới để hiệu quả ngày càng thực chất hơn?

* Đoàn phải tiếp tục là môi trường trong sáng, mà ở đó những người trẻ cảm thấy tự tin, an toàn như nhà mình, có “cảm xúc thế hệ”, không tính toán thiệt hơn, không kèn cựa vì danh lợi, chức quyền, nhận ra mình có thể cùng với bạn bè trang lứa làm nên những điều có ích cho đất nước, cho thành phố, cho xã hội, cho đồng bào.

Đoàn phải chủ động thực hiện các hành động hỗ trợ tài năng trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Lấy kỹ sư trẻ, sinh viên đại học làm đối tượng trọng tâm, làm phong phú thêm nền tảng trao đổi khoa học và công nghệ đa dạng, thúc đẩy nâng cao chất lượng khoa học và công nghệ của thanh niên và các khía cạnh khác. Đoàn cũng cần nỗ lực thực hiện hành động phát triển tài năng trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. Phát huy người đứng đầu các tổ chức thanh niên, là các chuyên gia công tác xã hội thanh niên và tình nguyện viên tham gia các nhiệm vụ phát triển cộng đồng.

Tư duy phong trào có thể đổi mới, phương thức hoạt động có thể linh hoạt, sáng tạo nhưng trọng tâm phải là hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên. Đó là hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, hiệu triệu sức trẻ tham gia các phong trào hành động cách mạng một cách tự nguyện, nhiệt huyết và tạo nên sự sục sôi trong suy nghĩ, hành động của các bạn trẻ, để thanh niên TPHCM là lực lượng hậu bị tin cậy của đảng.

* Bạn TRẦN KHÁNH HUY, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM: Luôn mong muốn cống hiến sức trẻ

Lần đầu tiên tham gia hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý, tôi không khỏi xúc động khi thấy đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Điều đó thôi thúc tôi và các bạn trong đoàn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các tuyến công trình. Chuyến đi lần này cũng giúp tôi trưởng thành, nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau chuyến đi này, tôi sẽ cùng các bạn tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động hướng về biển đảo.

Chúng tôi có sức trẻ và luôn muốn được cống hiến. Những phần việc tuy nhỏ, nhưng với đóng góp của nhiều bạn đã tạo nên những công trình lớn và chúng tôi thật sự tự hào về điều đó.

* Bạn TRẦN TRUNG NHẬT, Sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách khoa TPHCM: Trưởng thành hơn từ hoạt động tình nguyện

Tham gia hoạt động tình nguyện, cùng đồng đội hoàn thành công trình chính là bước phát triển lớn mà tôi không ngờ đến. Bản thân tôi chưa từng nghĩ có thể bê xô đá, xách xô xi măng, đội mưa đội nắng làm công trình hàng tháng trời như vậy. Những ngày đầu không quen, các bạn ai cũng đau cơ, nhức mỏi nhưng nhận thức được trách nhiệm của mình, chẳng ai than vãn gì. Thế rồi càng làm việc, cả nhóm càng hăng say, nhờ đó chỉ 23 ngày, con đường bê tông dài 837m đã được khánh thành, sớm hơn 15 ngày so với dự kiến.

Với mọi người, có thể đây chỉ là một công trình nhỏ nhưng với chúng tôi, đó là niềm tự hào rất lớn. Thấy con đường giúp cải thiện đáng kể tình hình đi lại của bà con, chúng tôi thấy mình trưởng thành hơn, sống có ích hơn.