Đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XV

Chiều 23-1, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch trong phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong các ngày 20 và 21-1-2026, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn và tham luận tại hội trường về các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đã có 815 lượt ý kiến phát biểu, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới. Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú. Kết quả được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phiên bế mạc Đại hội chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Các ý kiến đánh giá trong dự thảo văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược dựa trên những căn cứ khoa học của thực tiễn, phù hợp với quy luật khách quan; thể hiện tinh thần hành động cao: nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.

Buổi thảo luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện để làm rõ, sâu sắc thêm một số nội dung về đánh giá, nhận định, dự báo, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp.

Đoàn Chủ tịch ghi nhận những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu; đề nghị Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện văn kiện.

I. Về Báo cáo Chính trị, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo Chính trị. Một số ý kiến nhấn mạnh, bổ sung và đề nghị làm nổi bật hơn kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực: y tế, GD-ĐT, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời cập nhật số liệu đảm bảo thống nhất giữa các báo cáo.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực như: chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở còn thấp, chậm thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý trật tự xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp, môi trường còn nhiều bất cập. Nhiều ý kiến bổ sung làm sâu sắc hơn về bối cảnh, dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu phát triển và các định hướng nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược.

Đoàn Chủ tịch nhận thấy các ý kiến góp ý cơ bản là hợp lý; đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chỉ đạo tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện.

II. Về báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết. Một số ý kiến đề nghị nhấn mạnh xu hướng cạnh tranh chiến lược, hội nhập toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tác động đến sự phát triển của Việt Nam; đề nghị làm sâu sắc hơn nội hàm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò kiến tạo, điều tiết của Nhà nước; nhấn mạnh hơn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, các hình thái chiến tranh mới, các thách thức truyền thống và phi truyền thống.

Các đại biểu Đoàn Đảng bộ TPHCM đến dự phiên bế mạc Đại hội, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Chủ tịch nhận thấy các ý kiến góp ý cơ bản là hợp lý; đề nghị Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới và xây dựng đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

III. Về báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất đề nghị Đại hội XIV chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Một số ít ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn về kết quả và những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.

Đoàn Chủ tịch báo cáo, làm rõ một số vấn đề quan trọng. Theo đó, dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thảo luận kỹ lưỡng tại các Hội nghị Trung ương X, XI, XII, XIII và được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi với 4,2 triệu lượt góp ý kiến, hầu hết đều đánh giá chất lượng của dự thảo báo cáo.

Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tiếp thu tối đa ý kiến, hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Hội nghị Trung ương XV thông qua để trình Đại hội lần này, nhiều nội dung góp ý đã được tiếp thu. Đoàn Chủ tịch tiếp thu và đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo Tiểu ban Điều lệ Đảng tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện báo cáo ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu những hạn chế, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM thảo luận tại đoàn, chiều 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC

IV. Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đa số ý kiến khẳng định tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XIII đã nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, hoạt động đúng nguyên tắc, quy chế, quy định điều lệ đảng, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn, phức tạp phát sinh chưa có tiền lệ, nhất là thời điểm cuối nhiệm kỳ và có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng, phong cách lề lối ngày càng dân chủ, kỷ cương, kỷ luật...

Các đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM đến dự phiên bế mạc Đại hội, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Một số ý kiến đề nghị thực hiện tốt chiến lược về công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế lựa chọn, đánh giá cán bộ cấp cao; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quan tâm trọng dụng phát triển nhân tài, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, cán bộ cơ sở...

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ, đảm bảo thống nhất đồng bộ, khả thi.

Các đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM đến dự phiên bế mạc Đại hội, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

PHAN THẢO- ANH THƯ