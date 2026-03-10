Công an TP Hà Nội sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự cho bầu cử

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng công an các cấp trong Công an TP Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.

Sáng 10-3, Công an TP Hà Nội thông tin, trên địa bàn Thủ đô, với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng công an các cấp đã vào cuộc từ rất sớm, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.

Lực lượng Công an Thủ đô cùng người dân tìm hiểu về ứng cử viên

Hiện nay, Công an TP Hà Nội đã xây dựng, ban hành và triển khai đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử; đồng thời thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử của Công an TP Hà Nội để tập trung chỉ đạo, điều hành thống nhất các phương án.

Các lực lượng Công an Thủ đô triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới

Trên cơ sở nhận diện sớm các nguy cơ có thể tác động, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, lực lượng công an các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng chủ động phương án phòng ngừa, xử lý phù hợp, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, lực lượng công an các cấp đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định. Với tinh thần rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu, cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn cư trú để cập nhập và làm sạch dữ liệu.

Lực lượng công an nhân dân phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền về kỳ bầu cử

Hiện, toàn bộ 126/126 xã, phường đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm mỗi cử tri được lập danh sách và bỏ phiếu duy nhất tại một địa bàn.

Đối với các cơ sở giam giữ, cai nghiện bắt buộc trên địa bàn, Công an TP Hà Nội đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chính xác về nhân thân, tình trạng pháp lý của từng trường hợp.

Lực lượng công an triển khai tuần tra hàng ngày

Tại các địa điểm bỏ phiếu, công an cơ sở chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn để xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự một cách cụ thể, sát với thực tiễn. Trên cơ sở đó bố trí, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm xử lý mọi tình huống có thể phát sinh.

Cảnh sát giao thông cùng phối hợp thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử

Cơ quan công an đã duy trì chế độ trực ban, trực chiến tại trụ sở để sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các địa điểm bỏ phiếu; hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị, cơ sở bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng phương án xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý nhanh nhất mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cử tri và các thành viên tổ bầu cử.

ĐỖ TRUNG