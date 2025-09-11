Đề xuất công nhận tổ chức giám định sở hữu trí tuệ độc lập

Sáng 11-9, tại Hà Nội, Tạp chí Luật sư Việt Nam phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn “Thể chế hóa đổi mới sáng tạo - Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW”, để sở hữu trí tuệ trở thành “lá chắn” giúp doanh nghiệp trụ vững trong kỷ nguyên số.

Quang cảnh diễn đàn

Hiện nay, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam tương đối đầy đủ, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đã tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng. Thế nhưng, một nghịch lý vẫn hiện hữu rất rõ: pháp luật không thiếu, nhưng doanh nghiệp vẫn cứ mất thương hiệu.

Theo luật sư Mai Thị Thảo, Phó Giám đốc TAT Law Firm, doanh nghiệp sáng tạo nhanh hơn luật, nhưng thủ tục bảo hộ, xử lý vi phạm còn chậm, rườm rà, khiến họ mất “thời gian vàng”. Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe khi lợi nhuận từ vi phạm gấp nhiều lần mức phạt, biến xâm phạm thương hiệu thành “mô hình kinh doanh có lời”.

Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 95% tổng doanh nghiệp, lại yếu thế nhất vì thiếu bộ phận pháp chế, chi phí luật sư và kinh nghiệm kiện tụng. Thực trạng này bộc lộ nhiều khoảng trống trong hệ thống bảo vệ thương hiệu hiện nay.

“Cần áp dụng cơ chế bồi thường mang tính trừng phạt đối với hành vi xâm phạm thương hiệu nghiêm trọng, thành lập hệ thống tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ, mở rộng và công nhận các tổ chức giám định sở hữu trí tuệ độc lập, tránh để giám định trở thành “nút cổ chai” làm trì hoãn công lý, thiết lập Quỹ hỗ trợ pháp lý sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp nhỏ và startup ”, luật sư Mai Thị Thảo kiến nghị.

Tại diễn đàn, ông Phạm Trường Giang, Tổng Giám đốc CP EUROHOUSE Việt Nam đề xuất, từ kinh nghiệm EU, Mỹ, Trung Quốc trong xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cần bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời cho phép đình chỉ sản xuất, niêm phong, thu giữ hàng hóa vi phạm ngay khi có kết luận giám định, không cần bắt quả tang.

Việc công nhận cơ chế này sẽ đặt Việt Nam ngang hàng với các hệ thống pháp luật tiên tiến, tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, ngăn chặn hiệu quả tình trạng “lách luật” của doanh nghiệp cố tình tái phạm.

HÀ NGUYỄN