VCCI đề xuất sửa đổi nhiều quy định quảng cáo để phù hợp thực tiễn kinh doanh

Chiều 11-8, trên cơ sở ý kiến doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi Bộ VH-TT-DL về góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo, tập trung vào các quy định liên quan thực tiễn quảng cáo.

Với Điều 18 của dự thảo về quảng cáo trên mạng ở vùng không cố định, VCCI nhận định, mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng là đúng đắn nhưng việc giới hạn thời lượng, hình thức quảng cáo sẽ tác động tiêu cực đến mô hình kinh doanh số dựa trên quảng cáo. Vì vậy, VCCI đề nghị bỏ các quy định: tắt quảng cáo chỉ với một lần tương tác; giới hạn thời gian chờ tối đa 5 giây; cấm quảng cáo xuất hiện thêm trong một lần truy cập. Theo VCCI, các yếu tố này nên để thị trường tự điều chỉnh để cân bằng giữa hiệu quả và trải nghiệm người dùng.

Dự thảo cấm màn hình chuyên quảng cáo có kết nối mạng thu thập dữ liệu cá nhân. VCCI cho rằng quy định này cần xem xét lại, vì dữ liệu giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả quảng cáo, đồng thời là nguồn thu quan trọng với nhiều tòa nhà. Quyền riêng tư đã được điều chỉnh trong Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.

Việc yêu cầu đọc rõ nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên báo hình được cho là không khả thi, không phù hợp thông lệ quốc tế và sẽ cản trở sáng tạo. VCCI đề nghị cho phép thể hiện khuyến cáo bằng chữ hoặc giọng nói tùy phương tiện, tương tự các sản phẩm khác như thực phẩm bảo vệ sức khỏe. VCCI cho rằng cần quy định rõ cỡ chữ tối thiểu, hướng dẫn cách tính tốc độ đọc và cho phép cảnh báo thể hiện bằng chữ hoặc giọng đọc tùy phương tiện.

Dự thảo bổ sung nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm phải có tên, địa chỉ nhà sản xuất sản phẩm. Theo phản ánh của doanh nghiệp, điều này gây khó khăn trong việc thiết kế sản phẩm quảng cáo. Doanh nghiệp đề xuất chỉ cần nêu tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm, không bắt buộc nêu tên, địa chỉ nhà sản xuất vì thông tin đã thể hiện trên nhãn hàng hóa.

HÀ NGUYỄN