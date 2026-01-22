Đề xuất phát triển các "doanh nghiệp hạt nhân"

Ngày 21-1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương đã trình bày tham luận “Phát triển công nghiệp và thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Xác định ngành Công thương là một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tự chủ, hiện đại hóa và hội nhập, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành sẽ tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh với mục tiêu cụ thể là đưa tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 28-30% trong cơ cấu kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, một trong những giải pháp hàng đầu là củng cố chuỗi cung ứng trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và khu vực nước ngoài thông qua việc nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nội địa.

Bên cạnh đó, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng cho rằng cần chuyển từ hội nhập rộng rãi sang hội nhập sâu rộng, hiệu quả, tận dụng tối đa 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) và mở rộng không gian phát triển thông qua các đối tác tiềm năng mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bứt phá (tương tự mức tăng trưởng hơn 20% của thương mại điện tử hay 10,9% của xuất nhập khẩu đã đạt được trong giai đoạn trước), một số nhóm giải pháp mang tính "đòn bẩy" được Quyền Bộ trưởng đề cập.

Theo đó, ngành Công thương nói riêng, nền kinh tế nói chung, cần thực hiện "chuyển đổi kép", kết hợp giữa chuyển đổi xanh (gắn với an ninh năng lượng) và chuyển đổi số. Việc chuyển đổi này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để bứt phá, thay đổi mô hình tăng trưởng từ dựa trên tài nguyên sang dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Người đứng đầu ngành Công thương cũng cam kết thay đổi tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo", trước hết thông qua việc xây dựng pháp luật theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp để khơi thông và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực còn đang bị tắc nghẽn. Ông bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai các mô hình thí điểm (sandbox) đối với những vấn đề mới, sau đó tổng kết và nhân rộng, giúp giải phóng nguồn lực xã hội một cách nhanh nhất.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương còn đề xuất phát triển các "doanh nghiệp hạt nhân", cụ thể là tập trung xây dựng các doanh nghiệp lớn trong nước có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực trọng yếu và sở hữu lợi thế cạnh tranh. Những doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò đầu tàu, kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị.

Xuất phát từ những đặc thù của ngành, theo Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, cần tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng, hạ tầng thương mại và các trung tâm logistics xanh, thông minh nhằm giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Quyền Bộ trưởng khẳng định thực hiện cải cách hành chính quyết liệt; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa liên thông để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất có thể.

“Bằng việc biến thách thức từ xu hướng xanh hóa và số hóa thành cơ hội, ngành Công thương sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định.

