Đến cuối năm 2024, Long An khởi công 7 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 4.500 căn

Ngày 29-10, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở ngành, huyện thị nỗ lực thực hiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đến năm 2030 hoàn thành 71.500 căn như Chính phủ phân giao.

Số lượng công nhân và người lao động có thu nhập thấp tăng nhanh, tập trung đông đã tạo áp lực lớn về vấn đề nhà ở xã hội của tỉnh Long An

Cụ thể, UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở ngành, tập trung, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng lúc, từng nơi, từng quý, từng năm và cả giai đoạn của chương trình. Đồng thời lưu ý các giải pháp về quy hoạch, đất đai và giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn vốn.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thời gian qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân, trong đó có nhà ở xã hội dành cho công nhân luôn được Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với số lượng công nhân và người lao động có thu nhập thấp tăng nhanh, tập trung đông đã tạo áp lực lớn về vấn đề nhà ở tại một số địa bàn trọng điểm như TP Tân An, huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức… Vì vậy, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An là rất lớn, đặc biệt là nhóm đối tượng công nhân và người lao động có thu nhập thấp, nhưng thực tế hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng xã hội, phần lớn công nhân thuê nhà trọ của các hộ dân đầu tư xây dựng, cho thuê, với diện tích nhỏ và chưa bảo đảm tiêu chuẩn về nhà ở theo quy định, cần được đầu tư, thay thế.

Theo UBND tỉnh Long An, từ nay đến năm 2030, tỉnh đề ra mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội là 71.250 căn, trong đó chỉ tiêu đến năm 2025 là 22.500 căn, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 là 48.750 căn. Đồng thời, Long An phấn đấu đến năm 2030 đầu tư hoàn thành thêm 7.125 căn nhà ở xã hội (tăng 10% so với chỉ tiêu được Chính phủ giao).

Toàn tỉnh hiện có 7 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng quy mô đất hơn 5,4ha với 1.884 căn hộ, đáp ứng cho khoảng 8.000 người. Đồng thời, trên địa bàn có 24 dự án nhà ở xã hội đã có chủ trương đầu tư với quy mô 201ha, gần 51.000 căn; trong đó, có 7 dự án dự kiến khởi công trong năm 2024, quy mô gần 8,4ha, 4.550 căn.

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Long An đang hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phấn đấu đầu tư hoàn thành 71.250 căn để bảo đảm nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và bảo đảm chỉ tiêu đã được Chính phủ giao.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 10-7-2024 của UBND tỉnh Long An về phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Khu nhà ở xã hội (9,53ha) tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, do dự án trên có nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm sau ngày 1-8-2024 nên phải thực hiện hủy thông báo mời quan tâm và dừng việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73, khoản 4, khoản 5 Điều 73 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16-9-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Sở KH-ĐT tỉnh Long An sẽ rà soát hồ sơ bảo đảm phù hợp với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tham mưu UBND tỉnh Long An xem xét, áp dụng quy trình, thủ tục thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu, pháp luật khác có liên quan.

