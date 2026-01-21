Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp tư nhân

Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng chiều 21-1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, quy mô thị trường vốn hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng của nền kinh tế. Bộ trưởng nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng Trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, trong nhiệm kỳ 2021-2025, ngành tài chính đã đổi mới tư duy quản lý thuế từ "quản lý" sang "phục vụ", ứng dụng AI và chuyển đổi số; đồng thời, thực hiện tái cơ cấu ngân sách, cắt giảm triệt để chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt gần 9,9 triệu tỷ đồng (gấp 1,4 lần nhiệm kỳ trước); tổng vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 2,3 lần so với đầu năm 2020.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận, một số chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi số. Khâu thực thi pháp luật còn chậm ở một số nơi, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; quy mô thị trường vốn chưa tương xứng với tiềm năng của nền kinh tế.

Đại biểu dự Đại hội chiều 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nêu định hướng và 5 nhóm giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, giải pháp hàng đầu là ban hành ngay văn bản hướng dẫn, đảm bảo đưa các luật, nghị quyết mới vào cuộc sống ngay trong quý 1-2026.

Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, Bộ trưởng đề nghị phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động. Thị trường tài chính được hiện đại hóa với việc ban hành khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, tài sản mã hóa…

Đại biểu dự Đại hội chiều 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, thường xuyên đánh giá hiệu quả chính sách để tháo gỡ dứt điểm các nút thắt, ứng dụng số hóa toàn trình các dịch vụ công tài chính; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao kỷ luật thực thi chính sách.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định quyết tâm xây dựng nền tài chính quốc gia trở thành "huyết mạch" thông suốt, không chỉ quản lý tốt nguồn lực hiện có mà còn chủ động "mở đường", kiến tạo không gian cho các động lực tăng trưởng mới bứt phá.

ANH THƯ - PHAN THẢO