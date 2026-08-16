Trung tâm Kết nối giới trẻ người Việt tại Canada: “Ngôi nhà chung” của du học sinh

Với sự đồng hành tận tậm và tư cách pháp nhân liên bang uy tín, Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada - Việt Nam (CVCEC) là điểm tựa cho du học sinh và thanh thiếu niên Việt Nam tự tin hòa nhập cuộc sống tại Canada, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Trong đó, Trung tâm Kết nối giới trẻ người Việt (Viet Youth Readiness Hub-VYRH)- một sáng kiến cộng đồng trực thuộc CVCEC, đóng vai trò quan trọng.

Các thành viên VYRH tham gia Hội chợ việc làm Devenport, Toronto, Canada. Ảnh: VYRH

Mỗi mùa tựu trường, nhiều sinh viên, học sinh Việt Nam rời gia đình sang Canada học tập. Niềm háo hức trước hành trình mới thường đi cùng những bỡ ngỡ, lo lắng trong những ngày đầu xa nhà.

Thấu hiểu sâu sắc nỗi bận tâm của phụ huynh cũng như cảm giác lạc lõng của các em khi mới đến Canada, chị Phan Thị Quỳnh Trang, người sáng lập CVCEC, đã cùng các bạn trẻ thành lập Trung tâm Kết nối giới trẻ người Việt (Viet Youth Readiness Hub-VYRH)- một sáng kiến cộng đồng trực thuộc CVCEC.

Ở quy mô ban đầu, VYRH xây dựng lực lượng nòng cốt với 10 thành viên tại khu vực North York, bang Ontario (Canada), trực tiếp tham gia vào các hoạt động cộng đồng, ngoại giao trẻ và kết nối công nghệ, tiêu biểu là việc đóng góp ý kiến hoàn thiện ứng dụng “Tiếng Việt của em”.

Chị Lê Phan Khánh An (tên gọi khác là Anna), Chủ tịch VYRH, là nhà lãnh đạo trẻ nhiệt huyết tại Toronto, đang trực tiếp điều hành các sáng kiến thanh niên quốc gia của VYRH dưới sự bảo trợ của CVCEC. Trước đó, chị từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại và cộng đồng tại Trường Newton International College (Toronto).

Những kinh nghiệm này giúp chị tích lũy khả năng lãnh đạo, giao tiếp đa văn hóa và kết nối cộng đồng, đồng thời trở thành một trong những gương mặt đại diện cho tinh thần chủ động hội nhập của thế hệ trẻ người Việt tại Canada.

Những trải nghiệm thực tiễn của các bạn trẻ trong quá trình học tập, hội nhập và tham gia đời sống cộng đồng đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng, góp phần định hình tầm nhìn hoạt động dài hạn của VYRH. Một dấu ấn đáng chú ý, VYRH được lựa chọn tham gia chương trình “Leading Urban Change” (Tiên phong kiến tạo đô thị) do Đại học Toronto tổ chức.

Tại đây, VYRH trình bày và công bố các giải pháp chiến lược nhằm xây dựng cộng đồng đô thị vững mạnh cho người trẻ nhập cư, trong đó nổi bật là mô hình “Trạm dừng chân đầu tiên” (First Landing Pad) tại Toronto.

Mô hình hướng đến việc cung cấp cho người mới đến Canada những thông tin cần thiết và các hỗ trợ thiết thực khác, từ hướng dẫn kỹ năng sinh sống đô thị, định hướng pháp lý, hỗ trợ tân sinh viên và học sinh làm quen với hệ thống giáo dục bang Ontario đến kết nối cơ hội việc làm, hoạt động tình nguyện.

Cùng với đó là các giải pháp bảo tồn văn hóa và tiếng mẹ đẻ, giúp thế hệ trẻ gốc Việt vừa hội nhập hiệu quả vào xã hội Canada, vừa duy trì bản sắc của cộng đồng. Việc được lựa chọn tham gia chương trình tại Đại học Toronto là sự ghi nhận đối với cách tiếp cận lấy cộng đồng và thế hệ trẻ làm trung tâm của VYRH.

“VYRH trở thành ngôi nhà chung bền vững, luôn đồng hành và chắp cánh cho các thế hệ học sinh, thanh thiếu niên Việt Nam tự tin hội nhập quốc tế nhưng vẫn sâu nặng tình yêu quê hương, đất nước”, chị Phan Thị Quỳnh Trang kỳ vọng.

Trong quá trình hoạt động, thành viên VYRH cũng thường xuyên tham gia các sự kiện, chương trình tại văn phòng của các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ ở khu vực sinh sống và vùng lân cận. Những trải nghiệm này giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành của hệ thống chính trị - xã hội Canada, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và thời gian hoạt động tình nguyện. Việc được báo cáo công tác thanh niên trước Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada cũng góp phần khẳng định vai trò cầu nối của thế hệ trẻ người Việt tại Canada trong các hoạt động giao lưu, kết nối và ngoại giao nhân dân...

KHÁNH MINH