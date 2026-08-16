Lan tỏa tinh thần sống đẹp của những chiến sĩ tình nguyện

Diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM), ngày hội là dịp để các lực lượng tình nguyện gặp gỡ, giao lưu, nhìn lại những hoạt động nổi bật trong mùa hè năm nay.
Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: triển lãm dấu ấn mùa hè tình nguyện năm 2026, giao lưu gia đình thứ hai của chiến sĩ tình nguyện, trải nghiệm các trạm kỹ năng, liên hoan flashmob “Nhịp bước tình nguyện”...
Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, cho biết mùa hè năm 2026 tiếp tục ghi dấu hành trình cống hiến với chương trình Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh và chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Các chương trình cùng chung lý tưởng là đem sức trẻ, tri thức, chuyên môn và lòng nhân ái phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.
“Mỗi chiến sĩ là một hạt nhân lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích. Những giá trị được vun đắp trong mùa hè năm nay sẽ tiếp tục được nối dài”, anh Lê Tuấn Anh gửi gắm.