Lan tỏa tinh thần sống đẹp của những chiến sĩ tình nguyện

Ngày 16-8, Thành đoàn TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội của những người tình nguyện. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đến dự chương trình.

Video: Ngày hội của những người tình nguyện năm 2026 tại TPHCM. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM), ngày hội là dịp để các lực lượng tình nguyện gặp gỡ, giao lưu, nhìn lại những hoạt động nổi bật trong mùa hè năm nay.

Đại biểu cùng các chiến sĩ tình nguyện tham dự ngày hội

Chiến sĩ tình nguyện tham dự ngày hội

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: triển lãm dấu ấn mùa hè tình nguyện năm 2026, giao lưu gia đình thứ hai của chiến sĩ tình nguyện, trải nghiệm các trạm kỹ năng, liên hoan flashmob “Nhịp bước tình nguyện”...

Bạn trẻ tham quan không gian trưng bày các sản phẩm công nghệ

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, cho biết mùa hè năm 2026 tiếp tục ghi dấu hành trình cống hiến với chương trình Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh và chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Các chương trình cùng chung lý tưởng là đem sức trẻ, tri thức, chuyên môn và lòng nhân ái phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.

“Mỗi chiến sĩ là một hạt nhân lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích. Những giá trị được vun đắp trong mùa hè năm nay sẽ tiếp tục được nối dài”, anh Lê Tuấn Anh gửi gắm.

CẨM TUYẾT