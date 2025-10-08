Dịch vụ deepfake được rao với giá rẻ trên darknet

Nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky vừa phát hiện các dịch vụ tạo video và âm thanh deepfake theo thời gian thực được rao với giá rẻ trên darknet (mạng lưới ẩn danh), gây nên những lo ngại lớn.

Giá khởi điểm được ghi nhận là khoảng 50 USD (khoảng 1.300.000 đồng) cho video giả và 30 USD (khoảng 800.000 đồng) cho tin nhắn thoại giả và có thể cao hơn tùy theo độ phức tạp và thời lượng nội dung.

Theo Kaspersky, các dịch vụ deepfake trên darknet trước đây thường được "chào giá" từ 300 USD đến 20.000 USD/phút. Dịch vụ này giúp kẻ xấu tạo âm thanh, video giả mạo theo thời gian thực, bao gồm những kiểu giả mạo nguy hiểm: thay đổi gương mặt (face swapping) trong cuộc gọi video trên nền tảng hội nghị trực tuyến hoặc messenger, “thay” mặt để xác thực, cũng như giả mạo nguồn phát camera trên thiết bị.

Thậm chí, một số quảng cáo khẳng định có thể cung cấp phần mềm đồng bộ hóa nét mặt của một người trong video với lời thoại, kể cả bằng tiếng nước ngoài. Chúng còn rao bán công cụ giả giọng nói (voice cloning), cho phép bắt chước giọng nói và điều chỉnh cao độ, âm sắc để thể hiện các cảm xúc khác nhau.

Ông Dmitry Galov, Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu của Kaspersky tại Nga và CIS, lo ngại: “Chúng tôi không chỉ ghi nhận các quảng cáo cung cấp dịch vụ deepfake mà còn nhận thấy nhu cầu sử dụng các công cụ này cũng ngày càng gia tăng".

Để bảo vệ an toàn trước các mối đe dọa deepfake, Kaspersky khuyến nghị doanh nghiệp triển khai đầy đủ các biện pháp an ninh mạng và cần có đội ngũ chuyên gia hiểu về deepfake. Kỹ năng nhận biết dấu hiệu đặc trưng của deepfake như chuyển động bị giật, không mượt mà, ánh sáng không đồng nhất giữa các khung hình, tông màu da thiếu tự nhiên, chớp mắt bất thường hoặc ít chớp mắt, hình ảnh bị méo, biến dạng…

