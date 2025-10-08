Khoa học công nghệ

Dịch vụ deepfake được rao với giá rẻ trên darknet

SGGPO

Nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky vừa phát hiện các dịch vụ tạo video và âm thanh deepfake theo thời gian thực được rao với giá rẻ trên darknet (mạng lưới ẩn danh), gây nên những lo ngại lớn.

Dịch vụ deepfake được rao với giá rẻ trên darknet

Giá khởi điểm được ghi nhận là khoảng 50 USD (khoảng 1.300.000 đồng) cho video giả và 30 USD (khoảng 800.000 đồng) cho tin nhắn thoại giả và có thể cao hơn tùy theo độ phức tạp và thời lượng nội dung.

Theo Kaspersky, các dịch vụ deepfake trên darknet trước đây thường được "chào giá" từ 300 USD đến 20.000 USD/phút. Dịch vụ này giúp kẻ xấu tạo âm thanh, video giả mạo theo thời gian thực, bao gồm những kiểu giả mạo nguy hiểm: thay đổi gương mặt (face swapping) trong cuộc gọi video trên nền tảng hội nghị trực tuyến hoặc messenger, “thay” mặt để xác thực, cũng như giả mạo nguồn phát camera trên thiết bị.

Thậm chí, một số quảng cáo khẳng định có thể cung cấp phần mềm đồng bộ hóa nét mặt của một người trong video với lời thoại, kể cả bằng tiếng nước ngoài. Chúng còn rao bán công cụ giả giọng nói (voice cloning), cho phép bắt chước giọng nói và điều chỉnh cao độ, âm sắc để thể hiện các cảm xúc khác nhau.

Ông Dmitry Galov, Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu của Kaspersky tại Nga và CIS, lo ngại: “Chúng tôi không chỉ ghi nhận các quảng cáo cung cấp dịch vụ deepfake mà còn nhận thấy nhu cầu sử dụng các công cụ này cũng ngày càng gia tăng".

Để bảo vệ an toàn trước các mối đe dọa deepfake, Kaspersky khuyến nghị doanh nghiệp triển khai đầy đủ các biện pháp an ninh mạng và cần có đội ngũ chuyên gia hiểu về deepfake. Kỹ năng nhận biết dấu hiệu đặc trưng của deepfake như chuyển động bị giật, không mượt mà, ánh sáng không đồng nhất giữa các khung hình, tông màu da thiếu tự nhiên, chớp mắt bất thường hoặc ít chớp mắt, hình ảnh bị méo, biến dạng…

BÁ TÂN

Từ khóa

Dmitry Galov Kaspersky Messenger USD Voice Thời gian thực Cộng đồng các quốc gia độc lập Âm sắc deepfake darknet

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn