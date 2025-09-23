Điện ảnh Việt “bận rộn” tại Liên hoan phim Busan 2025

Dù không có đại diện nào tranh giải trong các hạng mục chính tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan (BIFF 2025) nhưng điện ảnh Việt vẫn có một mùa bận rộn với các hoạt động mua bán, trao đổi, giao lưu và quảng bá phim.

Một trong những hoạt động được chú ý nhất ở BIFF 2025 là sự kiện Asian Contents & Film Market (Hội chợ phim và nội dung châu Á - ACFM). Lần thứ 20 được tổ chức - ACFM 2025 với chủ đề “From IP to Innovation” (Từ bản quyền trí tuệ đến đổi mới), có quy mô lớn nhất từ trước đến nay (khoảng 1.000 công ty đến từ 50 quốc gia và dự kiến thu hút khoảng 30.000 người tham dự). Năm nay, Việt Nam có 4 đơn vị tư nhân đăng ký gian hàng tại ACFM 2025.

Ngoài BHD và Skyline Media - những đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm tham gia, gian hàng Việt Nam còn có sự hiện diện của V Pictures (thuộc CJ CGV Việt Nam) và Mockingbird Pictures; có các hoạt động của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và LHP châu Á Đà Nẵng (DANAFF) nhằm quảng bá điện ảnh Việt Nam. Ngày 22-9, VFDA và DANAFF phối hợp BHD tổ chức hội thảo “Hearthbeat of Vietnamese Cinema introduction of promising projects” (Nhịp đập điện ảnh Việt: Giới thiệu những dự án hứa hẹn).

Tại ACFM, các nhà sản xuất, phát hành phim Việt đã mang đến nhiều dự án nổi bật, nhận được sự chú ý cao, như: Con kể ba nghe (tựa tiếng Anh: Let Me Tell You, Dad!, đạo diễn Đỗ Quốc Trung), được sản xuất bởi Trần Thanh Huy - người từng chiến thắng hạng mục New Currents tại LHP Busan 2019; Cục vàng của ngoại (My Little Grandma, đạo diễn Khương Ngọc); Cải mả (Where It Began, đạo diễn Thắng Vũ); Ai thương ai mến (The Ultimate Love, đạo diễn Thu Trang)…

Đang có mặt tại Busan, nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết, năm nay các nhà phát hành Việt Nam không chỉ mua - bán phim Việt, mà còn lấn sang cả phim của nhiều quốc gia khác. Điều này đồng nghĩa, các đơn vị phân phối đến từ Việt Nam vừa có thể mang phim Việt ra thế giới, vừa có thể mua phim quốc tế về chiếu trong nước, lại vừa phân phối sang các nước khác.

Không chỉ sôi động trong các hoạt động chợ phim, điện ảnh Việt còn tạo dấu ấn khi hai bộ phim Quán Kỳ Nam (đạo diễn Leon Lê) được chiếu trong hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á và Khế ước bán dâu (đạo diễn Lê Văn Kiệt) chiếu trong hạng mục Midnight Passion, đều cháy vé. Ngoài ra, bộ phim Bò sữa bay (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt) cũng góp mặt tranh giải tại Chợ dự án châu Á.

BIFF 2025 diễn ra từ ngày 17 đến 26-9 quy tụ 328 bộ phim, trong đó có 241 phim được lựa chọn chính thức từ 64 quốc gia. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức giới thiệu hạng mục giải thưởng mới - Busan Awards với danh sách đề cử gồm 14 phim châu Á xuất sắc nhất.

