Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM tăng cường quảng bá tác phẩm

"tăng cường quảng bá tác phẩm" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM đề ra, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, sáng 9-1. 

Hội nghị do ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, chủ trì.

Tham dự có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

IMG_7995.JPG
Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, báo cáo công tác năm 2025 và trình bày phương hướng hoạt động năm 2026 của liên hiệp. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo ông Nguyễn Trường Lưu, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM đều hướng tới mục tiêu xây dựng các kế hoạch nhằm phục vụ những sự kiện này.

Đặc biệt, đây cũng là năm Đảng và Nhà nước thực hiện Nghị quyết 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Liên hiệp đã tập trung mọi khả năng để kịp thời hợp nhất với các văn nghệ sĩ thuộc Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Bình Dương (trước đây) và Hội VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), theo đúng tiến độ quy định.

IMG_8031.JPG
Đây là hội nghị đầu tiên của Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM có sự tham gia của các văn nghệ sĩ từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Ảnh: QUỲNH YÊN

Cũng trong năm 2025, liên hiệp tổ chức chuyến đi trại sáng tác và thực tế sáng tác, chủ đề “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình” cho 35 văn nghệ sĩ, đã nhận được 35 tác phẩm.

Ngoài ra, tổ chức về nguồn chủ đề “Tây Bắc - Miền ký ức hào hùng” cho 35 văn nghệ sĩ tại Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang.

IMG_8050.JPG
Các văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trong năm 2026, liên hiệp tổ chức trại sáng tác và những chuyến đi thực tế để văn nghệ sĩ có những trải nghiệm thực tế, khơi gợi cảm hứng sáng tạo.

Đặc biệt, liên hiệp chú trọng tăng cường hoạt động quảng bá các tác phẩm VHNT. Theo đó, liên hiệp sẽ xuất bản, dàn dựng và biểu diễn một số tác phẩm chọn lọc từ trại sáng tác “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình”; phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá tác phẩm VHNT chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

IMG_8044.JPG
Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM Nguyễn Trường Lưu trao giấy chứng nhận loại A cho tác giả có tác phẩm xuất sắc tại trại sáng tác "Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình". Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy đánh giá cao sự nỗ lực của liên hiệp và các hội thành viên, đã bám sát nhiệm vụ chính trị chung, triển khai thực hiện, đạt được những kết quả đáng trân trọng.

IMG_8022.jpg
Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỲNH YÊN
