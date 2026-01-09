Phấn đấu hoàn thành dự án trùng tu Thành cổ Diên Khánh trong năm 2026

Thành cổ Diên Khánh, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 1802–1945, hiện đã cơ bản hoàn tất các hạng mục nạo vét, khơi thông hệ thống hộ thành hào và xây mới cầu vòm tại cổng Hậu.

Hiện trạng Thành Diên Khánh. Thực hiện: HIẾU GIANG

Tháng 12-2024, dự án tu bổ, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh (xã Diên Khánh, cách phường Nha Trang hơn 10km về phía Tây) được Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa triển khai với tổng kinh phí gần 226 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh và nguồn thu để lại cho đầu tư của Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa.

Thành cổ Diên Khánh trước và sau 1 năm trùng tu

Dự án nhằm phục hồi tuyến thành đất; xây dựng mới cầu vòm bắc qua hào nước tại cổng phía Bắc (cổng Hậu); chỉnh trang các cầu tại cổng Nam (cổng Tiền), cổng Đông, cổng Tây; nạo vét, vệ sinh hệ thống hộ thành hào; đầu tư hệ thống cấp, thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Thành Diên Khánh được Chúa Nguyễn cho xây dựng năm 1793, có diện tích khoảng 3,6ha, chu vi hơn 2.600m, tường thành cao trên 3,5m, tạo hình lục giác với các cạnh không đều nhau; công trình mang kiến trúc Vauban – kiểu thành quân sự phổ biến ở Tây Âu vào thế kỷ XVII

Thành Diên Khánh từng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1802 – đầu năm 1945; năm 1988 được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia. Thành có kết cấu phòng thủ kiểu phương Tây, song các vọng lâu và công trình bên trong vẫn mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống thời Nguyễn. Theo tư liệu, thành có 6 cổng, hiện còn 4 cổng gồm Đông, Tây, Tiền (Nam) và Hậu (Bắc)

Sau hơn một năm triển khai, nhiều hạng mục của dự án vẫn gặp khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng. Để thực hiện dự án, tỉnh Khánh Hòa phải thu hồi khoảng 75.000m² đất của 122 trường hợp (9 tổ chức và 113 hộ gia đình, cá nhân), song đến nay diện tích đã nhận bàn giao mới đạt 30.277m², chiếm khoảng 40%. Diện tích đang triển khai thi công thực tế khoảng 9.000m², sản lượng ước đạt 30% khối lượng.

Nguyên nhân chủ yếu do một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng đang xây dựng nhà tại khu tái định cư, việc di dời chậm nên chưa bàn giao mặt bằng sạch. Nhiều hạng mục chính như tu bổ tuyến thành đất, đường lát gạch, công viên công cộng, bãi đỗ xe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng… chưa thể triển khai đồng loạt.

Ngoài ra, đợt mưa lũ lớn từ ngày 16 đến 22-11-2025 đã gây thiệt hại cho công trình, làm hư hỏng một số máy móc, vật tư và các hạng mục đã thi công.

Các cạnh tường thành đắp đất cao khoảng 3,5m, mặt ngoài hơi dựng đứng; mặt trong thoải, được đắp thành hai bậc, tạo đường vận chuyển thuận lợi ven thành

Tại cổng phía Bắc (cổng Hậu), Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã tôn tạo, chỉnh trang và xây dựng mới cầu vòm bắc qua hào thành; một số hạ tầng trong khu vực di tích cũng đã được di dời

Theo ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND xã Diên Khánh tiếp tục vận động các hộ dân còn vướng sớm bàn giao mặt bằng; chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân giữ gìn vệ sinh, không xả rác, nước thải vào khu vực dự án.

Ban Quản lý dự án cũng đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định các hạng mục bổ sung, làm cơ sở bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

HIẾU GIANG