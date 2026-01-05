Diễn đàn "Bản giao hưởng AI vì nhân loại"

Chiều 5-1, tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Công ty cổ phần Sáng tạo VLAB Việt Nam phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức diễn đàn trí tuệ nhân tạo (AI) với chủ đề “Bản giao hưởng AI vì nhân loại” và lễ vinh danh giải thưởng trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2025.

Sự kết hợp giữa diễn đàn và lễ vinh danh giải thưởng AI Việt Nam năm 2025 tạo nên một bức tranh toàn diện, từ tri thức học thuật và tầm nhìn quốc tế đến những mô hình, sản phẩm, giải pháp AI đã được kiểm chứng qua một cuộc thi quy mô toàn quốc.

Diễn đàn trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston, cho rằng, AI không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà là cuộc kiến tạo “luật chơi” mới cho xã hội, nơi niềm tin, minh bạch và trách nhiệm phải đi trước tốc độ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston chia sẻ tại diễn đàn



Ông Glen Weyl, Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Princeton chia sẻ mô hình đa nguyên hợp tác về cách công nghệ có thể tăng cường hợp tác xã hội, thay vì thay thế vai trò của con người. Trong đó, AI có thể có những góc nhìn văn hóa đa dạng: từ môi trường làm việc, các lĩnh vực học thuật, cộng đồng văn hóa, đến những bối cảnh ngôn ngữ khác nhau. AI trở thành công cụ giúp con người kết nối sâu hơn với các cộng đồng mà mình thuộc về, hiểu rõ hơn và điều hướng hiệu quả hơn những khác biệt trong các hệ giá trị và quan điểm.

Cuộc thi trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh trên cả nước với các dự án sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo 3 chủ đề: phát triển các trợ lý AI, thiết kế và phát triển công cụ đánh giá các giá trị đạo đức trong sử dụng AI và sáng tạo nghệ thuật. Trong đó, giải nhất được trao cho nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Amsterdam (Hà Nội); giải nhì được trao cho nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Nhóm học sinh Trường THPT Tây Túc (TPHCM) là 1 trong 2 đội thi đoạt giải ba. Giải Tài năng trẻ được trao cho nhóm học sinh đến từ Đại học Cần Thơ, FPT Hà Nội, Liên minh Chu Văn An (Hà Nội).

HÀ NGUYỄN