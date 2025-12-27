Tận dụng hiệu quả AI trong giáo dục

Mục tiêu chính của giáo dục AI không phải là đào tạo “lập trình viên tập sự”, mà là nâng cao năng lực công nghệ và tư duy sáng tạo cho học sinh.

Thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vừa triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) bắt buộc cho hầu hết các cấp học phổ thông từ học kỳ mùa thu năm nay.

Theo đó, học sinh lớp 4 và lớp 8 phải học một tiết AI mỗi tuần, các khối lớp khác được khuyến khích tích hợp AI vào chương trình hiện có, trong khi bậc trung học phổ thông mở các học phần tự chọn chuyên sâu hơn.

Sáng kiến này được xem là một trong những nỗ lực nhằm tích hợp AI vào hệ thống giáo dục cơ bản. Theo THX, tại Bắc Kinh, hơn 1.400 trường tiểu học và trung học đã tích hợp các khóa học giáo dục đại cương về AI, tiếp cận khoảng 1,83 triệu học sinh. Các thành phố như: Hàng Châu, Tây An, Trùng Khánh đã áp dụng hàng loạt, đồng bộ AI vào khung giáo dục cơ bản của mình. Theo Học viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Trung Quốc, ngành AI của nước này đã vượt mốc 900 tỷ nhân dân tệ (khoảng 128 tỷ USD) vào năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng 24% so với năm trước. Đến quý 3 năm nay, Trung Quốc có hơn 5.300 doanh nghiệp AI, chiếm 15% tổng số toàn cầu.

Sách trắng về giáo dục thông minh do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố đã xác định 2025 là năm khởi đầu sáng kiến ​​giáo dục thông minh của Trung Quốc, với AI dẫn dắt một hệ thống giáo dục thông minh hướng tới tương lai. Trung Quốc đã thiết lập nền tảng giáo dục kỹ thuật số lớn nhất thế giới dành cho giáo dục cơ bản, cung cấp hơn 110.000 tài nguyên chất lượng cao trên tất cả các môn học và cấp lớp, cả trong và ngoài lớp học.

Tháng 8 vừa qua, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố lộ trình “AI Plus” trong 10 năm, yêu cầu tích hợp AI vào mọi lĩnh vực giáo dục, thúc đẩy mô hình dạy học kết hợp người - máy và chuyển trọng tâm từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực.

Theo đó, mục tiêu chính của giáo dục AI không phải là đào tạo “lập trình viên tập sự”, mà là nâng cao năng lực công nghệ và tư duy sáng tạo cho học sinh, bồi dưỡng những công dân tương lai có kiến ​​thức sâu rộng, sáng tạo và thành thạo về AI.

HẠNH CHI