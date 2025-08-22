An toàn - Tiết kiệm điện

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch (lần 2)

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 27-08-2025 đến 02-09-2025, cụ thể như sau:

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch (lần 2)

+Thứ Tư 27-08-25: - E19K5; L39MA7 – Mất điện một phần đường Phạm Viết Chánh, phường Thạnh Mỹ Tây; một phần Hẻm 568 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông. HCM. Thời gian từ 10g00 đến 14g00.

