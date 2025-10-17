Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch lần 3

+Thứ Tư 22-10-25: M29FF - Mất điện một phần đường Số 45, phường An Hội Tây. TP. HCM. - Thời gian từ 10g00 đến 14g00. (Khu vực từ đường Phan Huy Ích đến Hẻm 60, Hẻm 66 đường Số 45).
Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 22-10-2025 đến 28-10-2025, cụ thể như sau:
