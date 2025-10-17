Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch lần 3

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 22-10-2025 đến 28-10-2025, cụ thể như sau:

+Thứ Tư 22-10-25: M29FF - Mất điện một phần đường Số 45, phường An Hội Tây. TP. HCM. - Thời gian từ 10g00 đến 14g00. (Khu vực từ đường Phan Huy Ích đến Hẻm 60, Hẻm 66 đường Số 45).

PC. Gia Định