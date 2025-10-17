An toàn - Tiết kiệm điện

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch lần 3

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 22-10-2025 đến 28-10-2025, cụ thể như sau:

+Thứ Tư 22-10-25: M29FF - Mất điện một phần đường Số 45, phường An Hội Tây. TP. HCM. - Thời gian từ 10g00 đến 14g00. (Khu vực từ đường Phan Huy Ích đến Hẻm 60, Hẻm 66 đường Số 45).

PC. Gia Định

An Hội Tây Đường Phan Huy Ích Mất điện cắt điện gián đoạn điện Điện lực Gia Định

